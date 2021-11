Sono giorni difficili per Manila Nazzaro nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex Miss Italia, infatti, si è confidata con alcuni coinquilini, con cui durante il reality ha costruito una forte amicizia, parlando dell’aborto spontaneo che ha subito nel novembre del 2020.

“Sono un po’ giù, sono delle giornate un po’ così. Perché ieri pensavo che un anno fa oggi mi diagnosticarono l’interruzione della gravidanza e poi mi hanno ricoverato una settimana dopo. Mi ricordo questa settimana dove ci fu questa notizia terribile, anche per Lorenzo, pure lui non stava affatto bene. Lui giocò tutto il giorno alla play station, per distrarsi, come a dire “non voglio pensare a niente”. Io invece ero chiusa in un’altra stanza e tutti che mi dicevano “mi spiace, mi spiace” e mi toccavano la pancia. Io non lo sentivo che non c’era, io sentivo che c’era. Ero di oltre tre mesi. Era impossibile per me, non riuscivo a capire”,