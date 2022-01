Al Grande Fratello vip, la puntata di lunedì 3 gennaio 2022 è stata piuttosto accesa. Un momento focus della trasmissione è stata la rissa sfiorata tra il concorrente Alessandro Basciano e l’ex concorrente Alex Belli.

L’attore è stato eliminato alcuni giorni prima dell’arrivo dell’ex tentatore di Temptation Island nella casa e, al di fuori, si è fatto un’idea decisamente negativa di lui. Opinioni che ha espresso pubblicamente sui social e ribadito in studio con il conduttore Alfonso Signorini, definendo Basciano una sua brutta “copia carbone” e un “falso” che sta soltanto giocando.

In risposta, Basciano ha sottolineato che l’unico ad aver fatto dei teatrini nel reality è stato l’attore che, a detta sua, dovrebbe pensare più a sua moglie che a parlare di lui (in riferimento alle precedenti dinamiche fra Belli, la moglie Delia Duran e l’influencer Soleil Sorge).

Alfonso Signorini ha organizzato un confronto faccia a faccia tra i due, per potersi chiarire. Appena Belli è arrivato fuori alla porta rossa, però, ha subito provocato Basciano:

“Prima cosa stai zitto, non puoi parlare di mia moglie in questo modo. Ascoltami con quelle orecchiette, american smile, torna al tuo posto. Buffone lo vai a dire a qualcun altro. Hai capito? Sei una specie di tentatore e sinceramente mi dispiace che Sophie ti stia dietro. Sciacquati la bocca prima di parlare delle donne, sei incastrato nel personaggio del tentatore che ti esce malissimo. Qua non fai fesso nessuno. Mi stupisce Sophie, ma anche Gianmaria che fa comunella con te. Il giochino delle tre carte Soleil, Sophie, Jessica ti è uscito male”.

In risposta, l’ex tentatore si è avvicinato a lui più del dovuto: “Tieni giù le mani e stai lì, io non sono un co***ne, non parlare mai più di me e fatti gli affari tuoi”.

A quel punto Alfonso Signorini ha intimato ai due di dividersi. Basciano ha poi concluso:

“A me dispiace che lui stia ancora qui a parlare di me, sei un buffone! Ma ti rendi conto che hai 100 anni e vai ancora a giro col taglio sul sopracciglio. Ma sei matto. Hai rotto le palle, sei tu che mi hai attaccato! Smettila di parlare di me e delle dinamiche che io creo. Non è un problema che ti riguarda, nessuno ti conosce. Non sei neanche un’unghia mia, non hai il minimo della mia esperienza di vita. Sei nulla. Sei nulla”.

Alla fine, il diverbio si è concluso in maniera pacifica, con una virtuale stretta di mano (che non hanno potuto scambiarsi realmente per le norme anti-Covid). Il conduttore ha poi chiesto a Basciano secondo lui chi avesse avuto la meglio e il concorrente ha risposto “10 a 0 per me”.

In studio, però, sono rimasti tutti basiti dal loro comportamento e Laura Freddi ha lanciato la stoccata finale: “Ad aver vinto davvero è stato l’egocentrismo di entrambi”.