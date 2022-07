Bayna è questo il nome della rescue boat, una barca di salvataggio, che Ghali ha donato a Mediterranea Rescue. L’imbarcazione prende il nome dal titolo di una canzone contenuta nel suo nuovo album Sensazione Ultra, e che significa “vederci chiaro”. Il rapper ha voluto concretizzare con questo gesto, l’impegno che da sempre mette nel sociale:

Fin da bambino questo è un argomento sempre presente nella mia vita, amici, cari e parenti sono stati colpiti e traumatizzati da quello che succede ogni giorno nel Mediterraneo.

“Ogni anno – spiega il rapper nel post Instagram in cui annuncia la donazione – muoiono centinaia di persone in mare, si stima che siano morte circa 850 persone solo dallo scorso Gennaio, e che circa 16mila siano stati illegalmente respinti in Libia”. La barca solcherà il Mare Jonio, sarà pronta entro agosto 2022 e sarà l’unica nave battente bandiera italiana della “Flotta Civile” di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale.

Contestualmente a questa iniziativa Ghali ha dato il via a una raccolta fondi per l’acquisto di nuove “rescue boat”: “L’operazione Bayna ha l’obbiettivo di sostenere chi salva vite in mare e di fare luce su un’argomento importante per il genere umano, il mio contributo è solo una scintilla e sono sicuro che insieme possiamo fare veramente la differenza”.

E poi conclude: