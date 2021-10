Gianluca Vacchi si lancia nel mercato del food e lo fa con il Kebab. L’imprenditore e influencer da oltre 41 milioni di follower tra Instagram e Tik Tok, debutta nel mondo della ristorazione con Kebhouze, un brand che dai primi di dicembre 2021 venderà i suoi panini in cinque nuovi store. Tre negozi sono previsti a Milano in Corso Buenos Aires, via Paolo Sarpi e Porta Genova, altri due a Roma all’interno del Centro Commerciale Euroma2 e in via Ostiense. Poi nel 2022 si prevedono altri 20 locali tra l’Italia e l’estero.

Il progetto è stato annunciato da Vacchi su Instagram, uno dei canali social più cari all’imprenditore, con un video in cui una mascotte gli serve un kebab nella sua villa di Bologna. La didascalia recita “il primo della mia vita”, riferendosi al panino e invita a seguire l’account @kebhouze per restare aggiornati. Sul profilo del nuovo marchio il protagonista è Keb (la mascotte) che con clip ironiche scherza sul fatto di aver firmato la partnership con Vacchi.

L’influencer, inizialmente diffidente verso questo piatto dalla fama ormai internazionale, ha poi compreso che dietro a questo progetto, presentatogli da un gruppo di giovani italiani dell’agenzia di comunicazione di Zon Productions, ci poteva essere un affare. “Quando mi hanno descritto il progetto – spiega Vacchi sulle pagine di Repubblica – ho colto immediatamente l’enorme potenziale del format: nel 2021 è molto difficile avere un’idea così innovativa in un settore maturo come quello del food”.

Nei Kebhouze store si potrà trovare carne di pollo o di black angus, ma anche burger, caesar salad e fritti sfiziosi. Ogni ingrediente e materia prima, come ha richiesto espressamente Vacchi, saranno di massima qualità. E’ inoltre previsto un packaging ecologico, e l’imprenditore garantisce che le aziende italiane e i produttori locali, che forniranno tutta la carne e due diverse birre artigianali, verranno valorizzati al massimo.