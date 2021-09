Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 c’è anche Gianmaria Antinolfi, imprenditore nel settore della moda e famoso alle cronache per essere stato un flirt di Belen Rodriguez, Soleil Sorgé e Dayane Mello. È entrato nella casa più spiata d’Italia durante la prima puntata di lunedì 13 settembre 2021 e lì ha trovato una delle sue ex fiamme, Soleil, tra i due pare che i rapporti siano sereni. A condurre come sempre il reality c’è Alfonso Signorini con due nuove opinioniste d’eccezione, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.ù

Gianmaria ha origini napoletane e lavora nel settore dei beni di lusso. Vive a Milano e ha frequentato la facoltà di Economia Aziendale presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Dopo la laurea ha preso un master in Management all’Università Bocconi di Milano. Sua madre, Esmeralda Vetromile, è una nota imprenditrice partenopea, proprietaria di una società di organizzazione di eventi e del circolo Rari Nantes di Napoli. Dal luglio 2017 Antinolfi è direttore vendite della Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco, due note società del gruppo multinazionale della moda Kering.

Nella casa sta già facendo parlare di sé e durante una chiacchierata con Alex Belli ha raccontato di volere una storia tra le mura del GF. Nel video ripreso e immortalato nelle stories di Instagram di Valeria Pasciuti, la madre della concorrente Sophie Codegoni, l’imprenditore campano ha detto:

“Io avevo programmato di entrare qua dentro e fare un macello. Ma con chi caz** lo faccio? Di queste qua nessuna… Con Soleil abbiamo chiarito, ma non provo più niente. Con le altre? Con chi? Io ho detto a loro: ‘Se mi date un po’ di materiale, io posso fare un po’ di casino, ma se non mi mettete un paio di ragazze che mi piacciono io che caz** faccio?’ Anche se volessi fare solo un po’ di show, ma con chi? O sono tutte occupate, poi nessuna è il mio genere. Uno dice, non è il mio genere ma non è occupata, anche solo per fare un po’ di show…”.

Gianmaria Antinolfi aggiungendo che non avrebbe problemi a fare sesso sotto i riflettori ha raccontato anche quale potrebbe essere la donna da conquistare: “Loro (gli amici, ndr) mi hanno detto “Chiav**i Sophie. Tutti me lo hanno detto”. Di certo queste parole non sono passate inosservate e hanno fatto il giro del web. Letteralmente infuriata la mamma di Sophie, Valeria, che dal suo profilo social ha tuonato: