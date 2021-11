Gianna Nannini, riprogrammato per il 2022 il tour In Teatro

Continua ad aumentare, purtroppo, il numero dei concerti e degli eventi che devono essere annullati o rimandati a causa della pandemia. Per rispettare le norme ancora vigenti per ridurre il rischio di contagi da Covid-19, anche Gianna Nannini ha dovuto posticipare le date del suo In Teatro Tour, previsto per il mese di novembre 2021. La cantante ha però assicurato ai fan che i concerti non sono annullati, ma soltanto spostati e riprogrammati a partire da marzo 2022.

Inoltre, tutti coloro che avevano precedentemente acquistato un biglietto per qualsiasi data del tour di Gianna possono partecipare ai nuovi concerti in programma. Il biglietto rimane valido, ma è necessario confermare la propria partecipazione alla data riprogrammata (è possibile farlo attraverso questo link) a partire dalle ore 11.00 del 4 novembre. Se qualcuno non avesse ancora tra le mani il proprio biglietto, niente paura: sono disponibili ulteriori posti nei teatri (i biglietti sono in vendita su TicketOne sempre dal 4 novembre), mentre dal 25 ottobre sono disponibili quelli per le nuove date, che sono state aggiunte a quelle già in programma.

Sempre a causa delle normative anti-covid devono essere riprogrammati anche il tour europeo e le partecipazioni della cantante ai principali festival internazionali. Il tour di Gianna Nannini nei teatri italiani è prodotto e organizzato da Friends&Partners, e ha come radio partner RDS 100% Grandi Successi. Tra le altre date, è previsto anche un grande concerto-evento allo Stadio Artemio Franchi di Firenze: anche quest’ultimo è stato riprogrammato, e si terrà il 28 maggio 2022.

Ecco tutte le nuove date:

1 marzo: GENOVA – TEATRO CARLO FELICE

14 marzo: NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO (sono validi i biglietti del 19 novembre 2021 al Pala Partenope di Napoli)

17 marzo: CATANIA – TEATRO METROPOLITAN (sono validi i biglietti del 13 novembre 2021 al Pala Catania di Catania)

19 marzo: BARI – TEATRO TEAM(sono validi i biglietti del 16 novembre 2021 al Pala Florio di Bari)

25 marzo: MANTOVA – GRANA PADANO THEATRE

26 marzo: BRESCIA – TEATRO DIS_PLAY

28 marzo: TRIESTE – TEATRO ROSSETTI

31 marzo: BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

1 aprile: PARMA – TEATRO REGIO

3 aprile: ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA(sono validi i biglietti del 20 novembre 2021 al Palazzetto dello Sport di Roma)

12 aprile: BERGAMO – TEATRO CREBERG

14 aprile: PADOVA – GRAN TEATRO GEOX(sono validi i biglietti del 23 novembre 2021 al Pala Verde di Treviso)

8 maggio: TORINO – TEATRO COLOSSEO (sono validi i biglietti del 28 novembre 2021 al Pala Alpitour di Torino)

9 maggio: TORINO – TEATRO COLOSSEO(sono validi i biglietti del 28 novembre 2021 al Pala Alpitour di Torino)

13 maggio: MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI (sono validi i biglietti del 27 novembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

14 maggio: MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI(sono validi i biglietti del 27 novembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)