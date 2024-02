Gianni Sperti: "Mia sorella Cinzia ha avuto un amore tossico e violento"

Gianni Sperti ormai da anni è uno degli opinionisti di Uomini e donne, ruolo che svolge insieme a Tina Cipollari, dove cerca di dare consigli utili ai protagonisti che arrivano in studio e che cercano di trovare l’amore partecipando alla trasmissione. Nei suoi interventi lui cerca sempre di immedesimarsi nello stato d’animo che stanno vivendo dame e cavalieri, soprattutto quando è evidente che stiano soffrendo per un addio non voluto.

Si tratta di una situazione che lui ha conosciuto bene anche nella sua vita privata, seppure non in prima persona. Sua sorella Cinzia, a cui lui è legatissimo, si è infatti trovata a dover gestire una storia d’amore difficile, quella che viene definita “tossica”, ma che lei faticava a chiudere per l’attaccamento che sentiva nei confronti di quest’uomo.

In alcuni momenti l’ex partner era arrivato anche a diventare violento, generando non poca preoccupazione nel ballerino: “Mia sorella ha vissuto un amore tossico e lei anche quando l’ha capito si sentiva in colpa per la sua famiglia – ha raccontato Gianni Sperti a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo insieme alla sorella – Io ho avuto paura per la mia famiglia e per i miei nipoti, noi abbiamo cercato sempre di stare dalla parte giusta”.

Pur senza essere troppo opprimenti, sia l’opinionista sia i suoi familiari più stretti hanno cercato di sostenere la donna, soprattutto quando non sapeva bene come muoversi: “Siamo stati male ma non abbiamo mai sbagliato. Io mi ricordo che mio padre ha sempre cercato di fare di tutto per controllarla e assicurarsi che stesse bene. Lui mi ha anche stalkerato. Non ha mai accettato il rapporto che io avessi con mia sorella Cinzia. Pensava che fossi io il motivo della loro rottura. L’appello che mi sento di fare è che “bisogna denunciare sempre”.

Cinzia, dal canto suo, ha ammesso come non sia stato semplice chiudere quella relazione: “Ho portato avanti a lungo una storia come fosse un dovere. L’ho fatto per il bene dei figli. Lui si è spinto alla violenza” – sono state le sue parole.

In alcuni momenti anche Sperti ha provato paura per se stesso, ora che tutto alle spalle non può che sentirsi sollevato: “In quel periodo lui è stato accusato di stalking nei miei confronti – ha detto il ballerino – Lui non ha mai visto di buon grado il nostro rapporto, la nostra complicità. Faticava ad accettarle e, quando è finita, era convinto che fosse colpa mia. Io avevo paura per me, per la mia famiglia, per i miei nipoti, ma abbiamo continuato ad agire con la forza di stare sempre dalla parte giusta. Siamo stati male ma non siamo mai caduti e la giustizia ci è stata vicina”.