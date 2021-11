Corteggiatrice prima, tronista e poi opinionista Tina Cipollari è ormai da due decenni nel cast fisso del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Ha debuttato su Canale 5 nel 2001 e si è fatta conoscere dal grande pubblico con il suo atteggiamento da vamp, le battute colorite e il suo eccentrico abbigliamento.

Nata a Viterbo il 14 novembre 1965, l’opinionista è stata negli anni al centro di svariati gossip. Madre di tre figli, avuti dall’ex marito Cristian Maria Nalli, conosciuto proprio nel dating show della Mediaset, dal 2002, in virtù della popolarità raggiunta, ha partecipato a due edizioni di Buona Domenica con Maurizio Costanzo. Nel 2004 fa anche un salto in Rai nel reality show Il ristorante, condotto da Antonella Clerici, dove si è classificata al secondo posto.

Nell’autunno del 2016 partecipa come concorrente, in coppia con Simone Di Matteo, alla quinta edizione del reality show Pechino Express, arrivando in finale e classificandosi al quarto posto. Nell’inverno dello stesso anno prende parte nel ruolo di giudice al programma Selfie – Le cose cambiano, condotto da Simona Ventura su Canale 5, confermata anche nella seconda edizione del programma. Nonostante Tina Cipollari sia ormai un volto famoso da vent’anni ci sono alcune curiosità su di lei che non tutti sanno.

In collaborazione con l’amico Simone Di Matteo ha pubblicato tre romanzi, rispettivamente Strane Forme, Miti e mitomani e No Maria, io esco!.

Al rientro da Pechino Express è stata costretta a rasare i capelli perché aveva pulci e pidocchi. In pochi si sono accorti di questo poiché indossava sempre delle parrucche.

Il suo sogno da bambina era quello di diventare una veterinaria o una ballerina.

Prima corteggiatrice, poi tronista ed infine opinionista è stata l’unica a riuscire a ricoprire tutti questi ruoli a Uomini e Donne per due decenni.

Quando era ragazza, durante un viaggio negli Stati Uniti si innamorò di un coetaneo e decise di restare negli USA per diverso tempo.