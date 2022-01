“Francesco, benvenuto alla vita”, con queste semplici parole, Gigi D’Alessio ha dato l’annuncio social della nascita del suo quinto figlio, il primo avuto insieme alla compagna Denise Esposito.

Nel post condiviso sui canali social del cantante napoletano, da Instagram a Twitter, è comparsa la foto del cartellino azzurro, con tutti i dettagli relativi al nuovo arrivato in famiglia: Francesco D’Alessio, nato il 24.01.2022, alle ore 15.14. Peso: 3.240 kg, lunghezza: 49,5 cm.

La notizia della gravidanza era giunta la scorsa estate, precisamente ad agosto 2021, e ora la coppia dà il benvenuto al suo primo figlio insieme. Come possiamo vedere dallo scatto pubblicato, il parto è avvenuto con taglio cesareo presso la Casa di cura C.G. Ruesch e per il momento la coppia non ha postato nessun’altra foto.

Oltre al piccolo Francesco, Gigi D’Alessio è già papà di altri quattro figli: Claudio, Ilaria e Luca (in arte LDA, attualmente allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi), nati dal matrimonio con la prima moglie Carmela Barbato, con la quale è stato sposato dal 1986 fino al 2006. Poi c’è Andrea, venuto al mondo nel 2010 dalla lunga relazione con Anna Tatangelo, iniziata nel 2005 e terminata definitivamente nel 2020.

Poco dopo la fine della storia con la cantante, l’artista partenopeo ha conosciuto la sua nuova compagna, Denise Esposito, che fa l’avvocato ed è più giovane di lui di 26 anni. La loro relazione è sempre stata tenuta lontana dai riflettori, ma la notizia della dolce attesa fu rivelata da uno scoop del settimanale Chi, che aveva pubblicato una foto della coppia al mare con D’Alessio che accarezzava il pancino appena accennato. Alcuni giorni dopo, i futuri genitori diedero ufficialmente la notizia, sui propri canali social.