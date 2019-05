I giochi addio al nubilato sono un elemento fondamentale per la riuscita di questa festa organizzata dalle amiche e dalle testimoni della sposa per lei prima delle nozze: le cacce al tesoro sono un’idea originale e coinvolgente, che anima la serata nel pieno rispetto dello spirito goliardico che la contraddistingue.

Negli ultimi anni, infatti, archiviate le serate di dubbio gusto con spogliarello maschile e le notti folli in discoteca, si opta sempre più spesso per un’organizzazione ironica, attiva, divertente, ovviamente sempre con un pizzico di malizia.

La caccia al tesoro coinvolge sposa e invitate in un prove, quiz, giochi a tema che possono essere personalizzati per un evento che resterà sempre tra i ricordi più belli di tutte le partecipanti.

Per organizzare i giochi addio al nubilato fai da te, e in particolare le cacce al tesoro, servono fantasia, buona volontà e un po’ di tempo. Se avete tempo e voglia di fare qualcosa di diverso, ma vi manca lo spunto da cui partire, ci pensiamo noi: ecco 3 cacce al tesoro da cui lasciarsi ispirare per i giochi addio al nubilato.