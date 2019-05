I gadget addio al nubilato non possono mancare nella lista dell’occorrente per organizzare una festa divertente e simpatica alla sposa prima del matrimonio: gli accessori più economici permettono a testimoni e amiche di sbizzarrirsi e variare, per creare la giusta atmosfera e dare vita a un team bride pronto al divertimento a tutti i costi!

L’addio al nubilato è, infatti, un party che precede le nozze dedicato alla sposa e messo in piedi da testimoni e amiche, complici nell’ideare cacce al tesoro, percorsi tra i bar, divertenti prove per trascorrere una notte all’insegna della spensieratezza.

Ai gadget addio al nubilato il compito di creare colore, di fare ironia e di unire il gruppo facendo riconoscere già al suo arrivo questa allegra brigata. Ecco le proposte di accessori economici, sotto i 20 euro, da acquistare online.

Set di palloncini AivaToba. Per addobbare la sala, la casa, la stanza di hotel o il locale dove si festeggia l’addio al nubilato non possono mancare i palloncini. Questo set di alta qualità color rosa antico comprende palloncini classici, palloncini con coriandoli, a forma di stella e la scritta Bride to be. Prezzo consigliato 11,99 euro. Acquista su Amazon.

Occhiali Team Bride. Per farvi subito riconoscere durante la serata, ideali gli occhiali in cartoncino bianco con la scritta Team Bride in oro rosa laminato. Otto pezzi a confezione. Prezzo consigliato 5,14 euro. Acquista su Amazon.

Team Bride Photo Booth Props. Da Ginger Ray la confezione di 10 props, gli accessori per photo booth e selfie perfetti per l’addio al nubilato, in carta d’alluminio color oro rosa. Prezzo consigliato 15 euro. Acquista su Amazon.

Gadget per la sposa e le amiche Specool. Un altro set davvero “sfizioso”, che comprende tutto per rendere riconoscibile la sposa, velo, fascia, cerchietto e coccarda, ma anche i tatuaggi per le amiche della sposa. Prezzo consigliato 11,99 euro. Acquista su Amazon.

T-shirt donna Ideamaglietta. Simpaticissima la maglietta per la sposa in cotone con la scritta “Ti avevamo detto di prendere un Mojito non un Marito”, perfetta idea regalo da indossare per festeggiare. Prezzo consigliato 19,97 euro. Acquista su Amazon.

Set di spille. Un gadget ideale per le più discrete, il set di pin per “la Sposa” e per 5 amiche della sposa. Prezzo consigliato 17 euro. Acquista su Amazon.

Bicchieri Bride Tribe. Questo set di bicchieri comprende 14 bicchieri con la scritta “Bride Tribe” per tutto il gruppo di amiche e 2 per la “Sposa”, per condividere tutte le bevute di questa notte un po’ pazza. Prezzo consigliato 14,99 euro. Acquista su Amazon.