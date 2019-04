Le frasi addio al nubilato più divertenti sono perfette per gli inviti, per i biglietti di auguri o per tante altre idee originali che riguardano questa festa tra amiche.

Non c’è ormai matrimonio che non abbia non solo un addio al celibato ma anche il suo corrispettivo femminile, l’addio al nubilato, un party organizzato dalle amiche della sposa per festeggiarla e salutare insieme a lei, in maniera goliardica, lo stato di nubile.

L’addio al nubilato è caratterizzato da giochi, scherzi, travestimenti, quiz, prove, cacce al tesoro permeati da grande ironia, basata soprattutto su gioie e dolori delle nozze, sul rapporto di coppia, su doppi sensi sessuali più o meno espliciti.

L’organizzazione dell’addio al nubilato spetta di solito alle testimoni, che possono poi invitare le altre amiche tramite grafiche su WhatsApp, messaggi, eventi Facebook o inviti cartacei. Le frasi per l’addio al nubilato sono utilissime in queste occasioni, ma anche per il biglietto di auguri per il regalo che di solito si fa alla sposa in questa circostanza.

Aforismi e citazioni, poi, possono essere anche stampati su t-shirt che tutte le partecipanti indosseranno durante la festa, scritti su sottobicchieri adatti ai party più alcolici, declamati per un brindisi.

Siete in cerca d’ispirazione? Ecco le frasi per l’addio al nubilato più divertenti da copiare.

10 frasi addio al nubilato divertenti