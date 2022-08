Giorgia Venturini è diventata mamma: è nata Sole Tea

Fiocco rosa per Giorgia Venturini, che è diventata mamma per la prima volta venerdì 12 agosto 2022. Non poteva quindi esserci regalo più bello per lei, che si appresta a spegnere 39 candeline il prossimo 15 agosto.

É stata lei stessa a dare l’annuncio tramite il suo profilo Instagram, dove ha pubblicato alcuni scatti insieme alla bimba, oltre a uno in cui è ritratta con il neo papà, l’imprenditore Marco De Santis. “Benvenuta al mondo Sole Tea, amore della tua mamma. Ore 11.09 12/08/22″, ha scritto Venturini.

Non sono mancate ovviamente le congratulazioni da parte di alcune colleghe (è il caso, ad esempio di Ingrid Muccitelli, Elena Santarelli, Manila Nazzaro, Nicoletta Larini e Michela Quattrociocche), oltre che dei fan che hanno imparato a conoscerla grazie alle sue esperienze in Tv.

Solo pochi mesi fa, a giugno, la conduttrice di X Style è convolata a nozze: la cerimonia si è tenuta nella basilica di San Marco in Campidoglio, a Roma. Diversi i personaggi famosi che avevano presenziato all’evento: tra gli altri, Barbara d’Urso, Giulia Salemi col fidanzato Pierpaolo Petrelli, Giorgia Rossi, Paolo Brosio, Fabiola Sciabarrasi. Ad accaparrarsi il bouquet era stata invece Giulia Salemi.

Davvero significativa anche la scelta del nome che Giorgia Venturini ha voluto dare alla piccola. Era stata lei stessa a spiegarlo in un’intervista: “Sole perché è la vita e la mia passione. Tea come mia mamma”.