Grandi festeggiamenti per Giucas Casella all’interno della Casa più spiata d’Italia. Il celebre illusionista ha infatti festeggiato i suoi 72 anni all’interno al Grande Fratello Vip 6 e tutti i suoi coinquilini si sono adoperati per regalargli una serata speciale. Una cena dai sapori siciliani che il concorrente ha sicuramente apprezzato ma la sorpresa più grande per lui gliel’ha fatta suo figlio James.

Durante la diretta su Canale 5 del 15 novembre 2021, Alfonso Signorini ha radunato i vipponi in giardino, poi li ha freezzati e in quel momento ha fatto il suo ingresso James:

“Sono venuto qua solamente per te perché ogni anno siamo stati insieme per il tuo compleanno. Sai quanto è difficile stare qua per me però sai quanto ti possa amare e sai quanto è importante per me farti gli auguri. Stai andando benissimo e ti stai dimostrando la grande persona che sei e che sei sempre stato. Quindi cerca di continuare così che ti voglio vedere più in là possibile. Mi manchi tantissimo, stiamo tutti bene e tu stai andando bene. Loro sono fantastici, continua a divertirti e a farci divertire”.

Subito dopo è arrivato lo Stop Freeze e l’emozione di Giucas Casella era incontenibile. In lacrime lo showman avrebbe voluto correre ad abbracciare il figlio al di là della vetrata e a stento i suoi compagni di avventura lo hanno trattenuto. “Mio figlio è bello come il sole! James ti amo tantissimo. Mio figlio è la mia vita ed è veramente tutto per me”. Sorpresa riuscita quindi!

A questo punto, il padrone di Casa Signorini ha raccontato la storia di Giucas e suo figlio. Casella è stato un ragazzo padre e ha cresciuto da solo James. Alfonso ha chiesto ha poi chiesto all’illusionista se la madre si fosse rifatta viva, se avesse contatti con James. Il gieffino ha prontamente risposto dicendo che per qualche tempo i due hanno avuto dei rapporti, ma poi si è rotto qualcosa. Il perché pare coinvolga una dichiarazione rilasciata dalla donna nel salotto di Barbara d’Urso, in cui sosteneva che Giucas le impedisse di vedere suo figlio. James, sentendo queste dichiarazioni per lui non veritiere, ha poi deciso di stoppare ogni rapporto con lei.