L’illusionista Giucas Casella è uno dei ventidue concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Il prestigiatore italiano è ufficialmente nel cast del reality condotto da Alfonso Signorini che va in onda dal 13 settembre 2021 su Canale 5. Insieme al conduttore in questa edizione anche le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

È un personaggio che è divenuto famoso per i suoi numeri in diversi programmi tv a partire dagli Anni ‘60. Giucas Casella è il suo nome d’arte. All’anagrafe è registrato come Giuseppe Casella Mariolo, nato a Termini Imerese il 15 novembre 1949. La passione per l’illusionismo ha radici antiche: fin da ragazzo si esibisce in numeri di magia, ispirandosi al celebre Harry Houdini.

Tra le trasmissioni più celebri a cui ha preso parte tra il 1980 e il 2000 ci sono Domenica In, Gente Comune, Il processo del lunedì, La strana coppia, Canzoni spericolate e La più bella sei tu. Dall’avvento dei reality nella televisione italiana si può dire che non se ne sia perso uno. Ha partecipato a Il ristorante nel 2004 e per ben due volte a l’Isola dei Famosi: nel 2008 e dopo dieci anni, nel 2018 per la tredicesima edizione dello show, in entrambe le occasioni è stato costretto a ritirarsi.

È padre di James Casella, nato nel 1987 dalla relazione con la ballerina inglese Carol Torr. L’11 agosto 2020 Giucas è diventato nonno di Giacomo, il primogenito del suo unico figlio. Nel video di presentazione del GF vip ha raccontato che per ora la sua massima aspirazione è la serenità sua e della sua famiglia. Il suo motto?: “L’acqua mi bagna e il vento mi asciuga!”. Ha inoltre, rivelato di avere una compagna da quarant’anni ma che ognuno “vive a casa sua”.