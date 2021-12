Giucas Casella è certamente uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip più apprezzati dal pubblico: con la sua ironia riesce sempre a sollevare gli animi dei coinquilini e a stemperare la tensione causata dai continui litigi. Ma, nella puntata del 10 dicembre, lo abbiamo visto in lacrime a causa di una brutta notizia che Alfonso Signorini gli ha comunicato: la sua villa di Cefalù, a cui l’illusionista è molto affezionato, è stata occupata.

Ad entrare nella casa di Casella una famiglia siciliana, composta da ben 12 persone. Alla notizia dell’occupazione, il concorrente del Gf è scoppiato a piangere: “Sono arrabbiato e un po’ deluso”, ha detto. Ma, nonostante la grande preoccupazione, ha poi lanciato un messaggio molto positivo: “Aiuto io queste persone, posso pagargli un affitto”. Quello che ancora non sapeva, però, è che si trattasse di uno scherzo.

Uno scherzo, tra l’altro, ben architettato da Alfonso Signorini: il conduttore, infatti, ha fatto credere all’illusionista che la notizia fosse vera, grazie anche all’aiuto di numerosi attori. Alcuni di loro hanno inscenato l’occupazione, mentre gli altri hanno creato un finto servizio giornalistico. Una volta scoperta la verità, Giucas Casella si è lasciato andare ad un urlo liberatorio, per poi prendere in giro affettuosamente Signorini, come di consueto.

Nel corso della puntata, Casella ha mostrato anche i primi segni di cedimento: per un attimo ha messo da parte la sua ironia e ha si è rivolto al fratello Concetto, per fargli gli auguri. L’8 dicembre, infatti, è il primo giorno di festività e coincide con l’onomastico del fratello, a cui Giucas è molto legato. Parlando della sua famiglia, il mago non ha poi potuto fare a meno di ricordare anche l’amatissimo figlio James, di cui inizia sicuramente a sentire la mancanza.