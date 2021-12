Dimenticatevi per un attimo gli slip rossi beneauguranti che si regalano per la notte di Capodanno. L’intimo delle feste natalizie ha raggiunto ormai un altro livello. Raffinato, di classe, pieno di pizzo e trasparenze, sexy quanto basta ma sempre molto chic.

A darci un esempio di intimo fashion e di tendenza arriva in nostro aiuto la modella Giulia Valentina. In un recente post Instagram, all’ombra dell’albero di Natale, l’influencer ha mostrato alcuni scatti indossando tre completi di gran moda in questo periodo.

Nella prima foto posa con un body di pizzo nero trasparente ultra scollato, a maniche lunghe, un modello perfetto anche come sotto giacca. Gli ultimi trend infatti ci hanno mostrato che non è più vietato far intravedere cosa si indossa sotto al maglione, anzi.

A seguire la modella mostra un completino rosso con vestaglia kimono abbinata, reggiseno a bustier e slip a vita alta, in una nuance intramontabile per le feste natalizie. Perfetta da indossare sotto agli outfit delle vacanze.

L’ultimo scatto di Giulia Valentina invece lascia intravedere, sotto a un cardigan di lana bianco, un altro intimo, sempre in rosso ma con un balconcino intrigante e sensuale. Insomma, ci sono tante idee a cui ispirarsi per farsi un regalo o da regalare.

L’intimo infatti è uno dei doni più gettonati da far trovare sotto l’albero il 25 dicembre. La lingerie gioca da sempre un ruolo importante nel look, e non a caso l’intimo donna offre idee sempre nuove, soprattutto in questo periodo dell’anno.

Regalare biancheria intima, però, presuppone un alto livello di confidenza tra chi dà e chi riceve. Il dono è malizioso per definizione, ma basta non eccedere. Quindi sexy sì, ma il giusto. Il segreto è quindi scegliere tra le collezioni delle feste, ma che possano adattarsi anche all’uso quotidiano.