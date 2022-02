L'abito scintillante di Giusy Ferreri per lo speciale di Domenica In da Sanremo

Il Festival di Sanremo 2022 è giunto definitivamente al capolinea e, come da tradizione, domenica 6 febbraio tutti i Big in gara sono tornati all’Ariston per la puntata speciale di Domenica In in diretta dalla città dei fiori. “Zia” Mara Venier, che con l’ormai famosissimo Fantasanremo è diventata un’icona del Festival, ha ospitato i 25 cantanti in una diretta che ha accompagnato il pubblico lungo tutta la domenica pomeriggio. Tra loro anche Giusy Ferreri, che si è esibita sulle note della sua Miele con un abito decisamente scintillante.

Firmato Philip Plein, come tutti gli outfit scelti dalla cantante per le serate del Festival, l’abito che ha sfoggiato nel pomeriggio di RaiUno è un tubino con maxi fantasia pied de poule, nero e argento, interamente tempestato di paillettes che hanno letteralmente illuminato il palco dell’Ariston. Di lunghezza midi, aderente a sottolineare la silhouette, il vestito scelto da Giusy Ferreri è molto accollato, con le maniche lunghe, ma con un dettaglio femminile e sensuale: la schiena è quasi completamente scoperta.

All’abito scintillante, la cantante ha abbinato un paio di sandali neri altrettanto luminosi: tacco alto e asimmetrico, cinturino alla caviglia e tanta luce. Più delicato, invece, il beauty look: un make up naturale, con una linea di eyeliner nero e un velo di rossetto rosa, e i capelli che riperdono le acconciature scelte per le esibizioni sanremesi, sciolti con onde dallo stile retrò. Immancabile anche questa volta il megafono dorato con cui Ferreri ha aperto ogni performance, e che in pochissimo tempo è diventato virale sul web.

Se i look sono stati (quasi) sempre apprezzati, non altrettanto si può dire per Miele, il brano che Giusy Ferreri ha portato in gara al Festival: nella classifica finale, la canzone si trova al 23esimo posto. Un risultato che ha suscitato le domande dei giornalisti presenti a Domenica In, e che la cantante ha commentato così: “La prima sera sono rimasta un po’ delusa, accettando quella che è stata la scelta. Le canzoni sono tante e il podio mi è piaciuto tantissimo, per cui me ne sono fatta subito una ragione“.