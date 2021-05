Gonna con spacco: i 5 modelli di tendenza per l'estate 2021

La gonna con spacco è da sempre considerata un capo di abbigliamento sensuale e iper femminile. Non solo con décolleté e sandali con tacco, questo modello di gonna può essere indossata anche con un paio di classiche sneakers per creare outfit casual chic. E se un tempo rappresentava il baluardo di sensualità del guardaroba femminile, oggi assume un’allure completamente diversa, più bon ton e girlish.

Questo particolare modello di gonna è caratterizzata da uno spacco, laterale o frontale, che prende forma su gonne longuette che arrivano all’altezza del ginocchio o su quelle lunghe fino ai piedi, mettendo in mostra le gambe con un effetto vedo-non-vedo. La gonna con spacco, nella versione a matita, longuette o mini, è una tendenza della stagione estiva ricca di spunti e rielaborazioni.

Dalla classica pencil skirt dei tipici look formali anni ’80, a quella lunga e ampia da indossare con un body, passando per quella in fresco lino perfetta per l’estate. Sono tanti i modelli di gonna con spacco proposti in passerella dagli stilisti di tutto il mondo che li hanno rivisitati in modelli contemporanei ma che guardano al passato.

Ecco i modelli di tendenza direttamente dalle passerella della moda primavera estate 2021.

La gonna a matita con spacco

La gonna a matita, detta anche pencil skirt, è caratterizzata da un taglio sartoriale dritto, vita alta e forme che avvolgono la silhouette femminile rendendola sinuosa e sensuale. La gonna a sigaretta torna in passerella per dettare le nuove tendenze dell’abbigliamento donna più sensuale e sofisticato. Laura Biagiotti ha proposto un modello di gonna a matita con spacco laterale lunga fino alla caviglia, con cinturino in vita. Abbinata a una giacca ampia dalle tonalità dell’arancione compone un look ispirato allo stile anni ’80.

Gonna con spacco: il modello see-through

In un gioco di trasparenze dall’effetto see-through, Salvatore Ferragamo fa dello spacco il vero protagonista della sua gonna in pelle dai toni del giallo chiaro e delicato. Infatti, questo particolare modello di midi skirt presenta due spacchi sulla parte frontale e compongono una versione sofisticata e sexy abbinata a una giacca ton sur ton e un top rosso che rappresenta il vero elemento di contrasto. Un look perfetto da replicare per il tempo libero.

Gonna con spacco: la stampa a quadretti

Tra i modelli di tendenza dell’estate 2021, spicca la gonna con spacco proposta da Miu Miu. Declinata nella stampa a quadretti, questa versione presenta un lato giocoso ed eccentrico in cui gli orli si accorciano per assumere lunghezze sopra il ginocchio dallo stile teenager. Una ventata di novità portata dagli abbinamenti dove il modello di gonna con spacco in stampa check dallo stile bon ton è indossata insieme a capi ispirati al mondo dello sportswear come una felpa. Un look sporty chic da replicare per le occasioni informali.

La long skirt con spacco a fantasia

Osservando le collezioni presentate in passerella, impossibile non notare come lo spacco invade anche le silhouette maxi e ampie di gonne lunghe dal mood romantico. Come quella proposta dal Etro con stampa foulard e un profondo e lungo spacco frontale che lascia le gambe interamente nude. Questa versione di gonna con spacco può essere indossata insieme a un body o come copri costume per un look beachwear che non passa inosservato.

Gonna con spacco effetto metallizzato

Forme minimaliste, tessuto leggero e brillante, ampio spacco vertiginoso. Sono queste le caratteristiche della gonna con spacco proposta da Balmain. Che si conferma tra i modelli più in voga del momento, perfetta da indossare per un party look con cui brillare a un evento serale. La particolarità che la rende una it skirt a cui ispirarsi è data da un’ampia fascia che segna il punto vita come fosse una maxi cintura e dalla quale si apre un profondo spacco che lascia le gambe nude e che diventano il punto focale dell’intero look.