Gradita conferma per la gonna a sigaretta anche nella moda Autunno-Inverno 2018/2019: le tendenze prevedono infiniti abbinamenti per questo modello così amato e così femminile.

Già perché tra tutte le possibilità in cui viene declinata la gonna, quella a tubino o a matita è quella che ingentilisce di più le forme e si adatta meglio a diverse silhouette.

Abbiamo scelto 7 modelli diversi di pencil skirt, in linea con i trend di quest’anno, e li abbiamo abbinati in altrettanti outfit tutti da copiare: ecco come abbinare il modello animalier, tartan, in tinta unita, mini in denim, con paillettes, di pelle e in lana gessata.

1. Midi a tutto tartan

La gonna a sigaretta longuette a quadri di Zara è a vita alta e ha orlo con spacco centrale posteriore. Chiusura laterale con cerniera nascosta nella cucitura. Si abbina con il pullover corto in maglia con collo rotondo con manica lunga sempre di Zara e gli ankle boot in suede nero di Jimmy Choo dalle linee pulite ed eleganti che si assottigliano fino alla parte anteriore della caviglia.

2. Color Block

Il verde prato della gonna a matita di Marni trova un abbinamento non banale con il pullover a collo alto in giallo lime di Cos dalla lavorazione a maglia increspata e una finitura trasparente e gli stivaletti pelle zebrata con punta stondata e tacco di 7 cm di Mango.

3. Animalier per la gonna a sigaretta

Lunghezza midi per la gonna in flanella di Max Mara in misto lana stretch, con disegno jacquard e tasche alla francese sui fianchi. Può essere abbinata con il pullover in cashmere strutturato con scollo a V e spalle basse di H&M e le décolleté d’orsay con t-bar in nappa color rouge e tacco di 11 cm di L’Autre Chose.

4. Paillettes mania

La gonna a sigaretta con paillettes di Semicouture è un modello con vita alta, vita elasticizzata e lunghezza a mezzo polpaccio. È perfetta con la blusa in seta bianca di Michael Michael Kors con collo alto e chiusura a fiocco. Il dettaglio inatteso? Le sneakers rigorosamente di colore bianco in pelle con lacci di Alexander McQueen.

5. Maliziosa minigonna

Realizzata in denim rosso, la mini di Ganni si adatta comodamente ai fianchi e si abbina bene a qualsiasi cosa, da un maglione accogliente a una maglietta grafica. È perfetta con il blazer rosa in crepe di Elisabeth&James (su net-a-porte.com) con vestibilità slim e spacco sul retro. Ai piedi i classici mocassini di Gucci reinterpretati con un tacco dalla forma squadrata e una striscia blu a contrasto intarsiata sulla parte frontale. Un dettaglio in metallo rifinito in smalto blu e arricchito dall’emblematica testa di felino.

6. Anima cruelty free

Stella McCartney ha declinato la classica gonna a sigaretta in ecopelle nera, con vita alta e uno spacco sul retro. L’outfit può essere completato con una maglia a collo alto di colore arancione di Tibi e sandali di The Row con sottili cinturini di pelle bianca.

7. Classico con brio

La gonna a tubino di Tom Ford è un modello midi in lana gessata. Si porta con una maglia girocollo di cashmere come quella di Stefanel, realizzata tramite lavorazione rasata che la rende calda ma leggera allo stesso tempo. Di Chloé i texani in pelle effetto serpente nero e antracite.