Tendenze moda 2021: quali seguire secondo gli stylist

Le feste natalizie sono finite, si torna in ufficio, fa freddo e piove, ma c’è qualcosa di cui rallegrarsi in questo inizio anno: possiamo scoprire le nuove tendenze moda 2021, e capire quali seguire secondo gli stylist delle celebrities. Non si tratta, però, di mera curiosità.

Cosa fare con queste informazioni? Aprire armadio e scarpiera e frugare bene in ogni angolo per sapere se, nel nostro guardaroba, c’è qualcosa di abbastanza trendy. In caso contrario, sappiate che non tutti mali vengono per nuocere, perché ci troviamo proprio nel periodo dei saldi, e potrete dedicarvi facilmente a uno shopping riparatore e, soprattutto, scontato.

Intervistati dal magazine InStyle, quattro stylist che hanno influenzato il look di grandi star, da Natalie Dormen a Naomi Scott, da Ashley Olsen a Glenn Close, si sono divertiti a elencare i trend fashion del 2021.

Da dove arriva l’ispirazione di uno stylist? È un mix di studio delle tendenze che provengono dal “basso”, come quelle dello street style, e dall’alto, come i diktat delle passerelle, con l’aggiunta di gusto personale e predisposizione innata allo stile. Questi professionisti colgono la sensibilità del momento e la trasformano in proposte, creando loro stessi le tendenze a cui poi influencer, fashion blogger e amanti della moda si ispireranno.

Moda 2021: le tendenze da seguire secondo gli stylist

Il 2021 si annuncia ancora come un anno ibrido. A causa della pandemia globale di Covid-19, in molti lavoreranno ancora da casa grazie allo smartworking, e gli appuntamenti mondani sono rimandati a data da destinarsi. Si punta, quindi, ancora molto su outfit comodi e pratici, combinano il meglio delle novità con idee classiche e senza tempo.

Loungewear

Il loungewear, letteralmente l’abbigliamento da casa, ci è diventato familiare negli ultimi mesi. Di cosa si tratta? Certo non di tute infeltrite e vestaglie a fiori della nonna. Si tratta di capi con cui è possibile star comodi di tutto il giorno, come top e pantaloni ampi e in tessuti naturali, magari dai colori neutri. Ma con cui si può benissimo uscire e con cui non si sfigura in una riunione con i colleghi su Zoom. A consigliare di puntare su questi pezzi è Aimee Croysdill che ha lavorato con Natalie Dormer, Fiona Shaw e Daniel Radcliffe. L’idea è quella di scegliere pochi capi, ma ben tagliati, magari di brand che scelgono di puntare sulla sostenibilità.

Look androgino

Zadrian + Sarah, il duo di fashion stylist formato da Zadrian Smith e Sarah Edmiston, che ha vestito Naomi Scott, Skai Jackson, Ginny Gardner, sottolinea come le tendenze più importanti di questa stagione siano un’ode alla sensibilità rilassata, che racchiude comfort e facilità. Puntano su silhouette disinvolte ma moderne, magari con l’aggiunta di un tocco androgino, alternando colori come crema e grigio alle stampe floreali.

Gilet

Se cercate un capo fresco e sobrio da inserire nel guardaroba, lo avete trovato: si tratta del gilet di maglia. Danielle Goldberg, stylist di Laura Harrier, Mary Kate e Ashley Olsen, Adam Driver, consiglia l’abbinamento per eccellenza, con la classica camicia bianca, magari con maniche arrotolate.

Pantaloni ampi

Hanno spopolato lo scorso anno e il loro successo non accenna a cedere il passo: si tratta dei pantaloni ampi a vita alta. Stanno bene a tutte, anche a chi ha un po’ di pancia da nascondere, e possono diventare un punto fermo del guardaroba del 2021. Per Chloe Hartstein stylist di Diana Silvers, Glenn Close, Melissa McCarthy e Amy Schumer, si abbinano facilmente a un top di cashmere oversize con un blazer, una semplice maglietta, un gilet o una camicia su misura.