Non vediamo l’ora che arrivi la bella stagione per mostrare le nostre gambe (e il nostro stile) grazie alle gonne della moda Primavera-Estate 2021, proposte nelle collezioni in tanti nuovi modelli da scoprire e dei quali innamorarsi.

Le tendenze principali sono due. Una vuole modelli molto eleganti e sofisticati, midi e lunghi, dall’allure vintage, tra plissé e pizzi e merletti. L’altro trend, quello che raccoglie la maggior parte delle idee, vuole lasciarsi alle spalle il grigio dell’inverno (e del 2020 appena concluso). Lo fa con tantissimi elementi che sottolineano la gioia di vivere, l’allegria, la creatività: patchwork, tessuti metallizzati colori fluo, frange, tutti dettagli parte delle grandi tendenze moda 2021 e che ritroviamo anche in altri capi, come i pantaloni. E con modelli di tutte le lunghezze, anche cortissimi o con spacchi generosi.

Gonne Primavera-Estate 2021: 10 modelli da scoprire

Le proposte della nostra redazione arrivano dalle sfilate e dalle presentazioni delle collezioni dei designer più amati, da Milano Moda Donna e dalla Paris Fashion Week, da Londra e da New York.

Scopritele insieme a noi, per capire se nel vostro guardaroba c’è già qualche capo in linea con le tendenze. O se dovrete ricorrere a tutti i costi allo shopping per outfit alla moda.

Con frange

Le frange sono un elemento ricorrente negli ultimi anni, e Jacquemus le sceglie a contrasto, di un giallo dorato su fondo nero, per esaltare la sinuosità della longuette.

Metallizzata

I tessuti metallizzati anni Settanta sono tornati e non hanno intenzione di lasciarci troppo presto. Risulta, però, addirittura elegante il modello firmato dal brand madrileno Ángel Schlesser, ampio, con tasche e spacco sul davanti.

Mini optical

C’è tanta voglia di divertimento nella mini a vita bassa effetto optical di Miu Miu, e nell’abbinamento con camicetta a quadri.

Pizzi e merletti

Non è davvero estate senza sfoderare pizzi e merletti della nonna, scelti da Zimmermann per look total white perfetti per le sere più calde.

Patchwork

A tutta creatività e a tutto colore con il patchwork. Dove scoprire declinazioni armoniose che mescolano fiori e animalier, se non da Dolce & Gabbana?

Plissé

La gonna midi plissetta è un must in ogni stagione. Nella prossima, come visto da Dior, è da preferire in tessuti opachi, naturali, e in colori neutri, per un look ultra chic.

Longuette

Su tantissime passerelle ha spopolato, tra le gonne Primavera-Estate 2021, il modello longuette. Versace, lontano dalle versioni classiche da ufficio, lo declina con colori e elementi marini che ci fanno sognare aperitivi in spiaggia.

A portafogli con spacco

Musica caraibica, luci sfavillanti, colorati cocktail con ombrellino e la gonna a portafogli con spacco (metallizzata, of course) firmata Balmain: cosa vi serve di più per un’estate al top?

Colori fluo

I colori fluo non possono mancare tra le proposte di primavera ed estate, e quest’anno saranno grandi protagonisti di questa corsa all’atmosfera gioiosa dei look. Sulla passerella di Salvatore Ferragamo, l’arancione fluorescente rende unica la gonna dallo stile ultra contemporaneo, se non futurista.

Check

Infine, per chi è alla ricerca di modelli romantici e vintage, ecco l’ampia gonna a quadri di Christian Siriano, che fa venire alla mente le giornate trascorse al sole con pic nic sull’erba.