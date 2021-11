La gaffe di Giucas Casella al Gf Vip: scambia Maria Monsè per Adriana Volpe

Giucas Casella è uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip: con la sua energia e la sua simpatia ha subito conquistato il favore del pubblico. Nella puntata del 22 novembre, però, ecco una gaffe. Nel corso della serata due nuove concorrenti sono entrate nella casa, e il suo compito era quello di indovinare chi fossero. Quando l’attrice Maria Monsè ha varcato la soglia, però, l’illusionista l’ha scambiata per Adriana Volpe.

Ancora confuso sull’identità della nuova arrivata, Casella è poi arrivato a pensare che si trattasse di Manila Nazzaro, l’ex Miss Italia che fa già parte dei vipponi di Alfonso Signorini. L’opinionista sembra non aver preso bene l’errore del mago: Volpe ha infatti abbandonato lo studio del Gf Vip. “Ti sei giocato a vita l’immunità“, ha detto poi, minacciando (ironicamente) il concorrente di negargli per sempre la possibilità di essere salvato dall’eliminazione. Facoltà che lei e Sonia Bruganelli hanno in qualità di opinioniste.

L’illusionista, però, non ha colto l’ironia nelle parole di Adriana Volpe: è infatti apparso subito preoccupato di poter essere eliminato senza poter contare sull’immunità. Al che Alfonso Signorini si è preso gioco di lui (sempre con ironia) e di come Casella abbia dato molta più importanza alle parole dell’opinionista e al rischio di essere eliminato dal reality piuttosto che all’entrata della nuova concorrente. La nuova arrivata è alla sua seconda partecipazione al Gf Vip: ha infatti partecipato alla terza edizione dello show di Canale 5, condotta da Ilary Blasi.