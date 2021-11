Nella casa del Grande Fratello Vip continuano le polemiche riguardanti Alex Belli. Dopo le innumerevoli discussioni con gli altri concorrenti e gli scontri tra la moglie Delia Duran e Soleil Sorge, l’attore è stato protagonista di un bagno in piscina con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha fatto molto discutere: pare che tra i due ci sia una certa attrazione, e la cosa non va giù alla modella venezuelana.

Il volto di Cento Vetrine ha più volte parlato del suo matrimonio, confidandosi con gli altri inquilini della casa (e soprattutto con Soleil), arrivando a confessare che secondo lui “la relazione vacilla“. Ma Delia non si è fatta spaventare da Soleil, e per ben due volte è entrata nella casa per affrontarla faccia a faccia: due confronti che non sono andati nel migliore dei modi, con la modella che l’ha “gatta morta“. Dopo questi episodi, Belli ha affermato di non voler più vedere la moglie al Gf prima della sua eliminazione, ma la produzione sembra non volerlo ascoltare.

Pare infatti che venerdì 26 novembre Delia sia pronta a tornare nella casa più spiata d’Italia per affrontare ancora una volta il marito. “Delia è in quarantena, venerdì entra nella casa“, ha infatti annunciato Alfonso Signorini. Ma sembra che l’attore sia ancora all’oscuro di tutto. Nel frattempo, in una puntata di Pomeriggio 5, un caro amico di Belli, Mirko Ganciatano, ha confessato a Barbara D’Urso che la modella venezuelana ha cambiato idea su Soleil: “Delia ha cambiato idea su Alex e Soleil. Lei pensa che tra il suo compagno e la Sorge ci sia soltanto un’amicizia”, ha detto. Intanto iniziano a circolare rumors secondo cui quella di Delia non sarà soltanto un’ospitata, ma che sia pronta ad entrare al Grande Fratello come concorrente.