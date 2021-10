La casa del Grande Fratello Vip, come al solito, è la più chiacchierata d’Italia. Ma questa volta non si tratta di liti o flirt tra i concorrenti. Durante la diretta che segue gli inquilini 24 ore su 24 sul canale Mediaset Extra, una gaffe della regia è diventata virale su tutti i social in pochissimo tempo. Dopo una comunicazione ai vip tramite l’altoparlante, la regia ha dimenticato di chiudere i microfoni, rendendo così pubblica una conversazione che avrebbe dovuto rimanere privata.

“Una massa di imbecilli e cerebrolesi“: queste le parole che sono risuonate in tutta la casa e in tv, facendo calare il gelo tra i concorrenti e tra gli spettatori. Non è chiaro a chi fossero riferite, ma quello che è certo è che sono parole pesanti, che hanno sollevato l’indignazione di molti. Tra questi anche Giuseppe Campoccio, atleta paralimpico. “Rimango letteralmente stupito, offeso, e indignato, su come possa passare questa frase senza che nessuno abbia preso una posizione contro la redazione del programma. Io sono un celebroleso che riesce a vincere medaglie olimpioniche mentre voi che riuscite a fare?“, ha detto.

Campoccio è campione europeo di getto del peso e medaglia di bronzo ai campionati mondiali nella categoria F33, alla quale appartengono proprio gli atleti con cerebrolesione. In una lettera che ha indirizzato ad Alfonso Signorini, Giuseppe ha scritto: “Voglio ricordare a coloro che non lo sanno che le cerebrolesioni sono conseguenze patologiche di malattie o traumi che nulla hanno a che fare con la stupidità e l’ignoranza delle persone. La cerebrolesione, o lesione cerebrale, è un danno del cervello (con distruzione delle cellule neuronali) che può verificarsi dal concepimento alla nascita, fino all’età adulta“.