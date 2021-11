Harry Potter e la Pietra Filosofale compie 20 anni: uscito nelle sale il 6 dicembre 2001, il primo film tratto dalla saga del giovane maghetto di J. K. Rowling è ormai entrato a far parte della storia del cinema, diventando una vera e propria icona per gli appassionati e non solo. Dopo l’annuncio del ritorno al cinema nel dicembre 2021, anche Spotify ha deciso di celebrare questo importante anniversario con playlist e podcast dedicati.

La piattaforma per la musica streaming ha rivelato tutte le classifiche e le playlist create nel corso degli anni dagli utenti e dedicate ai personaggi o alle case di Hogwarts. Spotify ha stilato la top tre globale delle canzoni associate ad ogni casa. Per Grifondoro, il brano più popolare è Everybody Talks di Neon Trees, seguito da Centuries dei Fall Out Boy e da Kiwi di Harry Styles. Segue Serpeverde, con Daddy Issues dei The Neighbourhood, You should see me in a crown di Billie Eilish e Why’d You Only Call Me When You’re High? degli Arctic Monkeys. Per quanto riguarda Tassorosso, le canzoni più ascoltate sono Golden di Harry Styles, Yellow dei Coldplay e Ophelia dei The Lumineers, mentre per Corvonero ai primi posti troviamo Sweater Weather di The Neighbourhood, Are You Bored Yet? di Wallows e Ocean eyes di Billie Eilish.

Vi raccomandiamo... Harry Potter compie 23 anni

I fan hanno anche dato vita a playlist associate ad ogni mago della saga. Ciò che stupisce è che Harry non si trova in cima alla classifica: il personaggio più popolare, invece, è Draco Malfoy, con il maggior numero di playlist dedicate a livello mondiale. Il protagonista è soltanto al secondo posto, seguito alla pari da Voldemort e da Fred Wisley. Anche la colonna sonora del film continua a riscuotere un enorme successo: in particolare, Hedwig’s Theme (composta da John Williams) è la traccia più ascoltata di sempre tra quelle che la compongono. Ampio spazio anche ai podcast a tema Harry Potter, tra cui il più ascoltato è Potterless: il racconto di un adulto che legge per la prima volta i libri della saga, per poi parlarne con alcuni ospiti (tutti rigorosamente grandi fan del maghetto) e divertirsi a individuare buchi di trama, incongruenze e difetti che un bambino non può certamente notare alla prima lettura. Il tutto, ovviamente, raccontato con molta ironia.