Con una vista sulle splendide colline della Val d’Orcia e le calde acque termali naturali portatrici di benessere da 2.000 anni, come testimoniano i reperti archeologici etruschi e romani, l’Adler Spa Resort Thermae Toscana si candida come meta imprescindibile per chi è alla ricerca di trattamenti esclusivi da provare, di un luogo speciale per rigenerarsi, di momenti di profondo relax.

L’hotel a 5 stelle, situato a Bagno Vignoni, tra i borghi più affascinanti della Toscana, con la sua vasca termale medievale al cento della piazza principale, offre la possibilità di immergersi tutto l’anno nelle acque termali sorgente, ricca di minerali e principi attivi, indicati per apportare benefici alla struttura osseo-articolare e alla pelle.

Dalle proprietà solfato-alcalino terrose, le acque sgorgano in superficie alla temperatura di circa 50 gradi e che vengono portate a una temperatura di 37° nelle piscine dell’Adler Spa Resort Thermae, dove 43 professionisti sono pronti a coccolare i clienti con competenza e passione.

“Ogni ospite viene trattato con attenzione e con un approccio personalizzato, perché prima di tutto è una persona, con bisogni, sogni e desideri”, spiega Minnie Romano, Spa Manager dell’Adler Toscana.

Nell’atmosfera elegante della Spa dell’hotel è possibile affidarsi ai trattamenti esclusivi firmati Adler per ottenere subito una pelle tonica, nutrita e idratata, un viso più giovane, ma anche un relax totale grazie alle pratiche che mescolano le proprietà della acque alla sapienza dei rituali orientali.

Ecco le 5 proposte preferite della redazione di DireDonna.

Adler Water Sensation. Immersi in una vasca privata, ci si abbandona completamente ai movimenti guidati dall’operatore in acqua. La manualità ispirata dall’antico oriente porta a un rilassamento completo, per il corpo e per la mente, in cui si dimentica la vita frenetica di tutti i giorni e si torna a una pace ancestrale, primigenia. Durata 45 minuti (87 euro) Adler Luxury Aetos. Non poteva mancare in Toscana, in particolare in Val d’Orcia, celebre per la sua tradizione vinicola, un rituale di vinoterapia lussuoso e frizzante, ideato in esclusiva dall’Adler Toscana per la coppia e che avvolge tutti i sensi. Diverse le fasi, tra cui un gommage corpo, un massaggio rilassante ai vinaccioli di uva sangiovese, un bagno-coccola nel vino e acqua termale. Si conclude in relax su un letto ad acqua su cui degustare bollicine di vino rosé toscano e formaggi stagionati nelle vinacce. Durata 100 minuti (167 euro a persona) Adler Luxury Visage. Un must tra i trattamenti firmati Adler, altamente personalizzato per ottenere il massimo dei risultati scegliendo apparecchiature ad alta tecnologia e principi ad hoc in base al tipo di pelle e di obiettivo. Tra le possibilità a disposizione degli esperti che effettuano il trattamento ci sono l’ossigenoterapia, la radiofrequenza e l’LPG Endermologie. Durata 75 minuti (154 euro) Luxury Visage all’Adler Spa Resort Thermae Toscana (Ufficio stampa) Ayur-Senses. Un’altra esclusiva dell’Adler Toscana, un rituale Ayurveda piacevole e benefico personalizzato per il cliente dall’operatore dopo aver stabilito il suo Dosha, che in medicina Ayurvedica è la tipologia di persona (che può essere Vata, Pitta, Kapha). Un efficace elisir di giovinezza grazie all’utilizzo di piante officinali, oli aromatici e specifiche tecniche di massaggio che alleggeriscono il corpo drenando i liquidi in eccesso (125 euro) Ayur-Senses all’Adler Spa Resort Thermae Toscana (Ufficio stampa) Cerimonia Orientale. Infine, un suggestivo rituale che vede protagoniste preziose erbe e spezie orientali della migliore qualità, selezionate accuratamente per il massimo risultato. Per 1 o 2 persone, il trattamento si ispira al sud-est asiatico utilizzando sacchettini di cotone riempiti con erbe e immersi in olio caldo di cocco od olio aromatico, che vengono tamponati sul corpo, effettuando un massaggio particolare. Il risultato? Un’esperienza completa di benessere che coinvolge tutti i sensi e regala idratazione e nutrimento al corpo. Durata 50 minuti (97 euro)

Per chi desidera qualcosa di più, infine, è attivo il reparto Adler Med con un’assistenza medica d’eccellenza, per analisi, check-up di salute e terapie in un ambiente altamente professionale, esclusivo e rilassante al tempo stesso. Oltre a esami e visite mediche si possono studiare programmi personalizzati di medicina rigenerativa, percorsi settimanali Detox, Anti-stress, Peso e con Dieta Mima-Digiuno (o dieta della Longevità).