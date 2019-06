Il Salviatino, il luxury hotel affacciato su Firenze

Promette panorami mozzafiato e tramonti incantati un soggiorno a Il Salviatino, luxury hotel di recente apertura a Firenze. È davvero una Camera con vista quella in cui trascorrere notti incantate, ad ammirare le luci e la silhouette della cupola del Brunelleschi.

La maestosa villa del XV secolo sorge sui pendii di Fiesole, a pochi chilometri sia dal centro cittadino (e dalla stazione di Santa Maria Novella) che dall’aeroporto di Peretola; perfettamente restaurata secondo i dettami rinascimentali (“anche una tegola deve rispettare i canoni imposti dalle Belle Arti“, ci tiene a sottolineare il CEO Marco Milocco), ospita 44 camere e suite. Ogni camera è dotata di un elegante mix di artigianato locale e tecnologie moderne e offre servizi e comfort di lusso.

Tra le proposte, le GreenHouse Suites, che regalano agli ospiti un rifugio privato con accesso diretto ai giardini, a pochi passi dalla piscina; stanze dal design contemporaneo e dall’atmosfera impagabile, dove godere della luce naturale che entra attraverso le zone del soggiorno rivestite di vetro.

Qui per prenotare il soggiorno

La Cucina

Cibo semplice, ma saporito, che non rinuncia all’eleganza della presentazione: l’Executive Chef Stefano Santo conduce i suoi ospiti fin alle radici della gastronomia toscana con specialità locali preparate con cura. I cavalli di battaglia? Raviolini all’anatra con gambero rosso, prezzemolo e brodo al ginepro o Cappesante con pancetta glassata, sedano rapa e lampone.

Il Salviatino vanta inoltre l’Hortus Conclusus, un nuovo orto biologico progettato da Isabella Dalla Ragione, creatrice e presidente della Fondazione di Archeologia Arborea, studiosa di livello internazionale e che ha salvato specie rare ed antiche – utilizzate nel Medioevo e nel Rinascimento – dall’estinzione, recuperandole dagli antichi conventi dell’Italia Centrale e che sono, in parte, usate anche all’interno del nuovo orto. Il giardino delle erbe, all’interno del frutteto storico del parco, permette allo chef di creare menù stagionali ispirati di volta in volta a quello che la terra regala.

Il Giardino e la Piscina del Salviatino

La villa è circondata da 5 ettari di parco privato, con con piante rampicanti stravaganti dove si insinuano le sue robuste colonne, fornendo l’ombra perfetta per sedersi e ammirare lo splendido scenario che si apre all’orizzonte. Durante l’estate, nel Giardino del Gusto all’ora dell’aperitivo si può partecipare a un evento settimanale, con musica dal vivo e champagne (ma anche cocktail e una fornita proposta enologica).

Suggestiva la piscina a due livelli (aperta da maggio a ottobre), dove gli ospiti possono prendere il sole e rilassarsi in mezzo alla splendida vegetazione.

La SPA

Nell’angolo più verde del parco si nasconde la SPA, che offre una vasta gamma di servizi e trattamenti con prodotti di cosmetologia di alcuni dei brand più esclusivi di Firenze, per “viaggi polisensoriali emozionali”.

Tra i trattamenti, il Trattamento di lusso per il piacere della Toscana, che propone una remise en forme viso e corpo della durata di tre ore. Inizia con uno scrub per il corpo che contiene gel di vino fatto da vino toscano di provenienza locale, a cui segue un massaggio rilassante. Il viso, dopo un’intensa pulizia e un peeling con il vino, viene massaggiato con acido ialuronico.

La Libreria del Salviatino

Non solo palestre, spa o piscine: anche le librerie degli hotel hanno i loro estimatori durante le vacanze. Il Salviatino possiede una biblioteca con oltre 4mila libri, da consultare sprofondati negli avvolgenti divani di pelle, con vista sulla vasta campagna toscana. Le pareti rivestite in legno e gli archi del soffitto la rendono la quintessenza della classe e della cultura italiana.

Un po’ di storia…