Il blazer di pelle di Ilaria Spada è il capospalla perfetto per l'inverno 2022

Nel corso della puntata di mercoledì primo dicembre, Ilaria Spada è stata concorrente speciale de I Soliti Ignoti – Il ritorno, il programma di RaiUno condotto da Amadeus, e ha conquistato conquistato tutti con l’incantevole look total black che ha sfoggiato per l’occasione. Blazer, top, pantaloni morbidi e stivaletti: un abbinamento semplice e che non passa mai di moda, ma allo stesso tempo molto chic.

A dare un tocco più rock e contemporaneo al tutto ci pensa il blazer: nero, dal taglio piuttosto classico e leggermente oversize, ma in ecopelle, un dettaglio che dà all’intero look una marcia in più. Abbinato, poi, con una maxi catena dorata che illumina il volto dell’attrice l’effetto wow è assicurato. I pantaloni, dal taglio dritto, non sono aderenti ma nemmeno eccessivamente wide leg, e avvolgono perfettamente la figura. A completare l’outfit un paio di stivaletti neri con un tacco largo e comodo, anche se dall’altezza vertiginosa.

Il look di Ilaria Spada è perfetto in ogni dettaglio e avvolge, senza metterlo troppi in evidenza, il suo pancione: l’attrice infatti è al sesto mese di gravidanza ed è in attesa del suo terzo figlio. Lei e il marito Kim Rossi Stuart sono già genitori di Ettore e Ian, nati rispettivamente nel 2011 e nel 2019. Durante la puntata de I Soliti Ignoti, Spada non ha voluto rivelare il sesso del bebè in arrivo, che dovrebbe nascere nel febbraio del 2022.

Nel frattempo, l’attrice è tornata sul grande schermo con Una famiglia mostruosa, film diretto da Volfango De Biasi uscito il 25 novembre nelle sale cinematografiche. La pellicola racconta la storia di Adalberto, un ragazzo costretto a presentare alla fidanzata la sua famiglia, composta interamente da mostri. Ilaria Spada, che interpreta la madre della ragazza, è affiancata da Cristiano Caccamo, Lillo, Lucia Ocone, Massimo Ghini e molti altri.