Intervento chirurgico per Luca Salatino: il messaggio dall'ospedale

L’esperienza di Luca Salatino al Gf Vip si è conclusa in anticipo in seguito alla sua decisione di lasciare la casa a causa della nostalgia per i suoi affetti più importanti che stava diventando troppo forte. Come aveva annunciato lui stesso recentemente, il ragazzo ora si è sottoposto a un intervento chirurgico che non poteva più essere rimandato.

Tutto si è risolto nel migliore dei modi, nonostante fosse un’operazione da non sottovalutare: l’ex gieffino, infatti, è finito sotto i ferri per un problema alla schiena che lo aveva costretto ad abbandonare il pugilato, attività che svolgeva con grande passione.

È stato lui stesso a informare i fan pubblicando un messaggio sul suo profilo Instagram accompagnato da uno scatto dal letto d’ospedale: il suo obiettivo era quello di rassicurare tutti, nonostante debba poi affrontare anche la convalescenza. “L’intervento è durato due ore e ora sto un po’ con i dolori. Vi voglio bene, torneremo più forti che mai…” – ha scritto.

Luca Salatino ha approfittato del post anche per spiegare quale sia stata la causa scatenante dell’operazione: “Con il tempo i problemi che avevo alla schiena sono peggiorati – spiega – Il nervo è stato danneggiato e mi impedisce di fare alcuni movimenti. Con il tempo capirò se riuscirò a recuperare la forza alla gamba e se questo nervo potrà tornare apposto…noi ce la mettiamo tutta“.

A sostenerlo c'è anche Soraia, la ragazza di cui si è innamorato quando è stato tronista a Uomini e donne, che ha potuto però stare al suo fianco solo parzialmente: