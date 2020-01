Ionizzatore d’aria: come funziona? Ecco 3 modelli

Lo ionizzatore d’aria per la casa (ma anche per l’ufficio) è un dispositivo che consente di avere moltissimi benefici: vi spieghiamo cos’è, come funziona e quali sono i modelli su cui puntare.

Lo ionizzatore è un apparecchio – può ben essere considerato un piccolo elettrodomestico – che, posizionato in una stanza, utilizza la sua tecnologia per pulire l’aria.

Si tratta di un dispositivo molto potente, in quanto può aiutare a sbarazzarsi di particelle davvero piccolissime, fino a 0,01 micron. Inclusa, dunque, la maggior parte dei pollini, dei batteri, degli allergeni e della polvere che causano problemi respiratori, allergie e peggioramenti della salute e dello stile di vita in generale.

Come funziona uno ionizzatore d’aria

Lo ionizzatore di aria (noto anche come purificatore d’aria ionico) funziona emettendo ioni caricati negativamente. Questi ioni attraggono ioni caricati positivamente, che includono particelle come allergeni, polvere e batteri, e si legano a loro. Una volta formato questo legame, le particelle diventano più pesanti del normale. Troppo per restare sospese in aria. Questo aumento di peso le fa, infatti, cadere sul pavimento, oppure le particelle rimangono intrappolate nella piastra di raccolta elettrostatica dello ionizzatore, se ne è dotato.

La piastra dello ionizzatore d’aria può essere lavata e riutilizzata per tutta la durata della vita del dispositivo. Gli ionizzatori, dunque, al contrario degli apparecchi con tecnologia HEPA, non richiedono cambi di filtri.

Ionizzatori d’aria: 3 modelli top

Spesso gli ionizzatori sono presenti in apparecchi con più funzioni, come quella con filtro HEPA. Le caratteristiche degli ionizzatori d’aria vi sembrano interessanti e vorreste metterne uno in casa o nell’ambiente in cui lavorate?

Date un’occhiata alle proposte di purificatori d’aria ionici per vedere quali opzioni sono disponibili, i vantaggi, i prezzi dei modelli sul mercato.

