Nella puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda nella serata del 4 aprile, Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria sembrano aver appianato le loro divergenze. L’attore, infatti, ha voluto fare le sue scuse all’opinionista, che aveva offeso (intenzionalmente o meno) nella puntata del 31 marzo.

Ma andiamo con ordine: nella diretta “incriminata”, il naufrago e l’opinionista erano nel mezzo di una discussione riguardo all’eliminazione di Laura Maddaloni e Clemente Russo. Durante la lite, Vaporidis si è rivolto a Luxuria al maschile, dicendole “Caro Vladi“. Un appellativo che non è affatto piaciuto all’opinionista, che ha accusato l’attore di averle mancato di rispetto. Perciò, nella puntata seguente, quest’ultimo ha rivolto a Vladimir Luxuria le sue scuse:

“Io mi vorrei tanto scusare. Perché poi presi dalla diretta e dalla confusione io sento anche male quello che succede. Io mi scuso se ti ho mancato di rispetto e non era assolutamente mia intenzione. Vladi io ti chiedo davvero scusa. Anzi, credo che tu sia una delle massime esponenti italiane per quanto riguarda l’identità di genere e la comunità LGBT. Spero di non averti offeso dicendoti “caro”. Quindi ti chiedo ancora scusa. Non era mia intenzione, anzi, io sono uno dei più forti sostenitori di questo e della libertà e te lo posso giurare su tutto quello che ho di più caro. Se ti ho offeso mi scuso ancora una volta”.