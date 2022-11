Tiffany Trump, quartogenita dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e unica figlia avuta dall’ex moglie Marla Maples, si è sposata con Michael Boulos in una cerimonia da sogno che si è tenuta nella residenza della famiglia Trump a Mar-a-Lago, a Palm Beach, in Florida alla presenza di 250 invitati. La 29enne aveva un abito firmato Elie Saab bianco a maniche lunghe, ricco di lustrini e con gonna svasata. Come spesso capita in questi casi, però, l’attenzione dei curiosi si è rivolta sulla sorella più nota della sposa, Ivanka, che ha scelto di indossare per l’occasione un abito che la rendeva ancora più bella.

La secondogenita di Donald e della compianta Ivana si è infatti presentata con un vestito azzurro che creava un po’ “l’effetto fatina”, caratterizzato da un bustier drappeggiato che ricordava quelli delle dee dell’Olimpo greco. L’aspetto era reso ancora più romantico dalla cappa asimmetrica che le copriva le spalle, come dovrebbe avvenire in un evento come questo. Più sobria invece la moglie del tycoon, Melania, che ha puntato su un abito color panna.

Le due sorelle, entrambe bellissime, non hanno mancato di scattarsi una foto insieme, a conferma del bellissimo rapporto che le lega e di come Ivanka Trump fosse felice per lei.

Dolcissima la dedica che lei ha inserito su Instagram a corredo dello scatto: “Quando avevo 12 anni il mio sogno di avere una sorellina si è avverato! Dal primo momento ho tenuto @tiffanytrump tra le mie braccia e ho guardato in quei grandi, gentili e curiosi occhi azzurri che mi ha colpito. Tiffany irradia amore, compassione e grazia, attributi che porterà nel suo matrimonio con Michael. Auguro a Tiffany e Michael un’abbondanza di felicità e gioia mentre iniziano la loro vita insieme come marito e moglie! Possa il loro amore essere una fonte di luce in questo mondo!”.

I più attenti hanno notato quanto l’abito scelto da Ivanka Trump fosse simile a uno dei più belli che in passato era stato indossato da Grace Kelly nel 1955 nel film Caccia al ladro. Al suo fianco c’era la figlia, Annabelle Rose, che indossava un vestito dello stesso colore della mamma, oltre agli altri due figli che lei ha avuto dal marito, l’imprenditore Jared Kushner.