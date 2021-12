Intramontabili e rivisitati in centinaia di modi, i jeans sono un capo che tutti, ma proprio tutti abbiamo nell’armadio. Accantonati per un attimo i modelli skinny, gli ultimi trend ci propongono linee più ampie e confortevoli. Vita alta, gamba dritta e tessuti destrutturati, delavati, dal sapore industrial come quelli indossati da Madame.

La cantante di Voce ha condiviso sul suo profilo Instagram gli scatti di uno shooting fotografico realizzato per Trivellato Industriali (Mercedes-Benz) che la ritraggono in un abbinamento con camicia over, combat boot e pantaloni stile boyfriend, ampi e larghi sulla gamba. Spesso la concessionaria automobilistica si avvale della collaborazione di artisti, attori e influencer per comunicare la vision aziendale.

Il modello indossato da Madame ha uno stile underground, perfettamente mixato con la fantasia geometrica della camicia-casacca Anni ‘70. Il tessuto dei jeans ha un effetto destroyed, come dettano i trend del momento. A completare l’outfit, un paio di boot con suola carrarmato che si accostano molto bene con la linea dei pantaloni, in questo caso morbidi alla caviglia.

La moda jeans non smette di sfornare nuove tendenze e nel guardaroba si aggiungono nuovi modelli. Accanto agli skinny, ai cropped e ai bootcut, perfetti con stivaletti e scarpe lace-up, si aggiungono linee a vita alta, a gamba dritta, con l’orlo sfilacciato, o dal fondo svasato, fino ad arrivare al denim colorato. Questo capo, nato per essere un indumento da lavoro, continua a evolversi senza mai stancare. Perfetto per i look più casual e informali è delizioso con gli abbinamenti chic e sofisticati.