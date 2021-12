“Qual è la la cosa che più la entusiasma della maternità?“, le chiede una giornalista di Entertainment Tonight. “Non lo so, devo ancora scoprirlo!“. È questa la risposta di Jennifer Lawrence, che nella serata del 5 dicembre è apparsa, più raggiante che mai, alla première di Don’t Look Up. L’attrice è infatti tra i protagonisti del nuovo film Netflix, e ha sfilato insieme ai colleghi sul red carpet di New York. Avvolta in un meraviglioso abito dorato, l’attrice è comparsa per la prima volta in un’occasione pubblica con il suo pancione: lei e il marito Cooke Maroney, infatti, sono in attesa del loro primo figlio.

Jennifer Lawrence è molto riservata riguardo alla sua vita privata: da sempre lontano dai social network, non ha sentito la necessità di annunciare al mondo la propria gravidanza, e nei mesi successivi sono comparse pochissime foto che la ritraggono con il pancione. Ma in occasione della prima di Don’t Look Up, che si è tenuta al Jazz at Lincoln Center, l’attrice ha fatto il suo grande ritorno sotto ai riflettori, e lo ha fatto in tutto il suo splendore.

La trentunenne ha sfilato con un abito che è pura luce: firmato Dior, lungo fino a terra, il vestito accarezza perfettamente il pancione con una cascata di strass color champagne. Il tutto arricchito dalle maniche a mantella e da uno chignon morbido che mette in evidenza i lineamenti del viso. “Sono davvero eccitata per questo film e per il fatto che presto le persone lo vedranno. Voglio dire, Meryl Streep è la più grande attrice che sia mai esistita, e quando la guardi di persona lo conferma solo“, ha detto Lawrence a ET Online.

Il cast del nuovo film targato Netflix, infatti, è stellare: accanto a Jennifer Lawrence ci sono Meryl Streep, Leonardo Di Caprio, Timothée Chalamet, Chris Evans, ma anche star della musica come Ariana Grande e Kid Cudi. La pellicola, in uscita l’8 dicembre, unisce la fantascienza alla commedia, con un tocco di satira; racconta la storia di due astronomi di basso livello che cercano di convincere l’umanità che un meteorite sta per distruggere la Terra.