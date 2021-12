È tutto pronto: il 9 dicembre arriva finalmente su Sky And Just Like That…, l’attesissimo revival di Sex and the City. I fan dell’iconica serie tv Anni ’90 non stanno più nella pelle, da quando all’inizio del 2021 HBO ha annunciato che Carrie Bradsahw e le inseparabili amiche sarebbero tornate sul piccolo schermo. Una delusione, però, è stato l’addio di Kim Cattrall, alias Samantha Jones, che ha deciso di non prendere parte alla serie. Ma unna nuova protagonista è pronta a prendere il suo posto.

Si tratta di Nicole Ari Parker, che all’interno della serie interpreta un personaggio del tutto nuovo: Lisa Todd Wexley. E, in occasione della première di And Just Like That... a New York, l’attrice ha illuminato il red carpet con un abito che era luce pura. Un minidress firmato CD Greene completamente ricoperto di maxi paillettes dorate, con dettagli semi trasparenti, abbinato ad un cappotto nero di Oscar de la Renta, lungo fino alle caviglie e con dettagli in tulle. Con questo look, completato da un paio di sandali dorati e da gioielli Cartier, l’attrice ha incantato tutti.

Nella serie tv, che debutta su Sky in lingua originale (e dall’11 dicembre in italiano), Nicole Parker è il volto di Lisa, una madre single con tre bambini e una carriera da documentarista. Una donna che entra a far parte dello storico quartetto, un tempo formato da Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha, senza però avere la pretesa di sostituire in tutto e per tutto quest’ultima. Il nuovo personaggio, infatti, è caratterialmente del tutto diverso da quello interpretato da Kim Cattrall e ricopre un ruolo differente nella storia.