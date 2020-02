Kate Hudson racconta da Oprah Winfrey come ha perso peso dopo la gravidanza

Kate Hudson ha raccontato sul palco di Oprah Winfrey come ha perso peso dopo la terza gravidanza. L’attrice, tornata più in forma di sempre, è diventata mamma della piccola Rani Rose nell’ottobre 2018, dalla relazione con il compagno Danny Fujikawa. Kate ha svelato di aver fatto ricorso al programma Weight Watchers, sponsor del tour della Winfrey.

La presentatrice tv infatti da due anni gira gli Stati Uniti con il suo talk show itinerante, che parla di donne, di salute, di maternità, intervistando donne comuni o volti noti di Hollywood. Tutte raccontano la propria storia, i loro punti di forza o le loro debolezze. Così Kate Hudson, tornata dopo la pausa maternità, ha spiegato con il Weight Watchers l’ha aiutata a perdere peso in poco tempo e in modo salutare.

“Avevo appena avuto la bambina, e cercavo qualcosa di sano e stimolante per tornare in forma. Credo che questo sia il primo passo importante in ogni percorso di benessere“.

La differenza, racconta l’attrice, non è data però solo dal programma dietetico e di esercizio fisico, ma anche dalle persone che ci sono accanto.

“Mia madre è stata la mia roccia e la mia luce” ha detto Kate Hudson parlando dell’attrice Goldie Hawn. “Grazie a lei ho il gene dell’ottimismo” ironizza parlando del carattere brillante di sua madre.

“Riconosco però che è anche molto duro, ci devi lavorare parecchio“.

Kate Hudson ha altre due figli, dalle relazioni precedenti, Ryder, di 16 anni, spesso protagonista dei suoi video Instagram, e Bingham, 8 anni.

La piccola Rani Rose, 1 anno e mezzo, è stata la femminuccia tanto attesa dall’attrice, tornata sul red carpet dell’after party degli Oscar 2020 di Vanity Fair, con una forma invidiabile. Kate non è la prima ad aver fatto affidamento a programmi simili dopo la gravidanza, come le colleghe Mariah Carey e Mel B.