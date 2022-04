Jim Carrey ha deciso di prendersi una pausa dai set cinematografici. In un’intervista con Kit Hoover di Access Hollywood per il lancio del suo nuovo film Sonic the Hedgehog 2, l’attore ha comunicato la sua decisione, ed è apparso anche piuttosto serio.

“Nessun’altra star direbbe mai e poi mai ‘ne ho abbastanza’. Io lo dico: ho fatto abbastanza. Basta”, ha detto Carrey, spiegando che ama godersi la vita lontano dai riflettori, con la sua famiglia e coltivando le sue passioni: “Mi piace davvero la mia vita tranquilla, e amo davvero dipingere su tela, e amo davvero la mia vita spirituale”.

Niente ripensamenti a quanto pare, ma l’intenzione dell’attore di uscire di scena è sembrata serissima. Jim Carrey, però, ha anche lasciato aperto uno spiraglio e il ritorno sul set potrebbe dipendere esclusivamente dalla proposta:

“Se gli angeli mi portassero una bozza di sceneggiatura scritta con inchiostro dorato, se mi dicessero che è un film importante per le persone, potrei continuare. Quel che è certo è che ora sono in pausa”.

L’attore di The Mask, che a gennaio 2022 ha compiuto 60 anni, non è nuovo ad annunci del genere. I fan conoscono bene le sue pause dal set e già nel 2018 voleva mollare tutto per dedicarsi alla pittura. Proprio la pellicola Sonic the Hedgehog, invece, ha segnato il ritorno in scena dell’attore dal sequel del 2014 Dumb and Dumber To.

Solo pochi giorni fa l’attore si era scagliato contro il collega Will Smith per quanto accaduto agli Oscar 2022. Intervistato dalla Cbs Mornings, aveva commentato lo schiaffo a Chris Rock così: “Se vuoi gridare e mostrare disappunto o dire qualcosa su Twitter va bene, ma non hai il diritto di salire sul palco e colpire qualcuno in faccia perché ha detto delle parole”.