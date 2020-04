Joshua Jackson e Jodie Turner-Smith: nato il primo figlio, è una bambina

Fiocco rosa per Joshua Jackson e Jodie Turner-Smith: l’ex Pacey di Dawson’s Creek e la modella e attrice sono infatti diventati genitori di una bambina. I due infatti, come ricorderanno i fan più attenti, erano in attesa prima che scoppiasse l’allarme per la pandemia da Coronavirus.

Al momento non è stato annunciato il nome della neonata, ma la coppia, solitamente piuttosto riservata, è stata felice di diffondere la notizia della nascita. Sia Jodie che la piccola sono in salute e felici, è stato rivelato alla stampa da un portavoce ufficiale.

I due attori si sono sposati segretamente a dicembre dello scorso anno, mentre a gennaio del 2020 la Turner-Smith si è presentata ai primi eventi pubblici sfoggiando orgogliosamente il pancione, rendendo così nota la sua gravidanza.

Jackson di recente aveva confessato a Good Morning America di sentirsi un po’ stressato a causa delle circostanze decisamente non ideali: “Ovviamente non è semplice adesso, e stiamo cercando di capire come essere quanto più intelligenti in merito alla quarantena. Il sistema sanitario si trova in difficoltà, così andiamo avanti giorno per giorno“. Tuttavia, nonostante le comprensibili preoccupazioni dell’attore, è andato tutto per il meglio.

Le prime notizie di una storia d’amore tra i due nacquero quando la coppia venne avvistata mano nella mano a Los Angeles, a novembre del 2018. Tuttavia per una conferma ufficiale si dovette aspettare uno scatto su Instagram risalente ad agosto dell’anno scorso, mentre per vederli insieme sul red carpet i fan hanno atteso fino a novembre dell’anno scorso. Insomma, si può affermare senza timore che ai due divi non piacciano molto le luci dei riflettori.

Ancora non troppo nota al grande pubblico, sopratutto quello italiano, Jodie Turner Smith ha 33 anni e si è trasferita negli Stati Uniti dalla Giamaica in età giovanile. Il suo esordio in tv è avvenuto grazie al serial True Blood, ma poi è comparsa in produzioni cinematografiche di alto livello quali The Neon Demon, Queen & Slim e Senza rimorso, film di Stefano Sollima ancora in attesa di essere distribuito.