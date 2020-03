Justin Bieber: gli auguri di Hailey con foto inedite delle nozze

Baci appassionati, e non poteva essere altro: questi i contenuti del botta e risposta di compleanno che ha interessato Justin Bieber , il festeggiato, e la moglie Hailey Baldwin , da settembre coniugata Bieber.

La ragazza ha infatti voluto dedicare al consorte un sentito post su Instagram, con il quale faceva i suoi migliori auguri al marito, che il 1 marzo ha compiuto 26 anni.

“Buon compleanno al mio migliore amico, ti ringrazio per il sorriso che poni sul mio viso ogni singolo giorno.. ti amo“: questa la didascalia a corredo degli scatti che mostrano alcune immagini inedite del matrimonio avvenuto lo scorso settembre.



Le fotografie mostrano i due persi in un bacio, mentre ballano sulla pista, o ancora abbracciati in quello che sembra uno store di abbigliamento, e infine mentre camminano felici dopo aver pronunciato il fatidico “sì”.

Il cantante non poteva non rispondere a una tale dimostrazione di affetto e ha deciso di riprendere una delle immagini pubblicando a sua volta un post sulla piattaforma social. Prevedibile, ma non meno veritiera, la dichiarazione di Bieber: “Sei tu il mio regalo di compleanno, bubba“.

Non tutti però sembrano amare Justin Bieber. Di recente, infatti, l’attrice e modella Cara Delevingne si è vendicata si uno sgarbo riservatole dall’interprete di Sorry. Ospite del The Late Late Show with James Corden, il cantante ha dovuto rispondere a una domanda per la quale doveva mettere in ordine di gradimento tre amiche della moglie: Kendall Jenner, Gigi Hadid e Cara Delevingne.

Inutile dire che l’attrice è finita ultima e non sembra averla presa bene, essendo tra l’altro in corso una faida silenziosa di cui poco era noto. L’attrice, compagna dell’attrice Ashley Benson, ha infatti risposto con un post su Instagram nel quale lamentava di essere stata bloccata dal marito di Hailey, e mettendo a confronto la freddezza odierna con il rapporto di amicizia che la legava al musicista (documentato da due fotografie).