Justin Timberlake programma una vacanza con Jessica Biel per riconquistarla

Come è ormai noto da tempo, Justin Timberlake sta facendo di tutto per riconquistare la fiducia della moglie Jessica Biel, dopo essersi scusato pubblicamente in seguito all’uscita delle foto che lo vedevano passeggiare mano nella mano con la sua collega Alisha Wainwright, lo scorso novembre.

L’artista 39enne adesso sta organizzando una vacanza ai Tropici con l’attrice, per lavorare alla riparazione del matrimonio, decisamente a pezzi. A confermarlo una fonte vicina alla coppia, che ha aggiunto il seguente dettaglio: il viaggio essere uno speciale regalo di compleanno per Jessica.

Un compito non facile per il vincitore di una decina di Grammy Award, a causa dei molti impegni di entrambi. In ogni caso pare che l’impegno profuso dall’attore stia pagando, in quanto la compagna è stata rivista con la fede nuziale al dito.

Inoltre i due sono stati fotografati insieme al figlio Silas, di 4 anni, apparendo decisamente felici, come ha mostrato anche un post su Instagram in cui la Biel ringraziava il marito.

I due sono sposati da quasi 8 anni, ovvero dal 2012, e l’incidente con la Wainwright ha posto un serio interrogativo sul futuro della coppia. Jessica, riportano varie fonti, si è sentita profondamente ferita e non avrebbe ancora perdonato completamente il marito.

Inoltre a gennaio era stata diffusa la notizia riguardante la ricerca di un aiuto professionale: Timberlake infatti avevo spinto la consorte a intraprendere con lui un percorso di terapia di coppia per poter tornare a sorridere come un tempo.

Di recente invece l’attore è stato protagonista di un film d’animazione Trolls: World Tour in qualità di doppiatore, mentre in qualità di musicista ha fatto uscire il suo ultimo singolo, Don’t Slack, realizzato con la collaborazione del rapper Anderson .Paak.