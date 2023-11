Kasia Smutniak su Pietro Taricone: "Ho ancora la nostra casa di campagna"

A 13 anni dalla morte di Pietro Taricone, Kasia Smutniak ha ricordato il compagno in un’intervista con The Hollywood Reporter, al quale ha raccontato alcuni romantici episodi della loro vita insieme.

“Eravamo piccoli, Pietro ed io. Pietro è il padre di Sophie. Eravamo molto felici. Abbiamo fatto un mutuo, siamo andati in campagna, abbiamo preso gli animali, piantato gli alberi”, ha detto l’attrice, 44 anni. “Eravamo ragazzi, avevamo l’ingenuità di chi pensa di sapere che cos’è la vita. I nostri anni di luce”.

“Quando Pietro non c’è stato più l’ho tenuta, la casa. È il passato, le radici, il presente, ora sono in pace, il futuro, gli alberi crescono”, ha detto Smutniak. “Se vorranno resteranno, lì avranno sempre un posto”, ha concluso l’attrice, parlando dei figli Sophie, avuta da Taricone, oggi 19 anni, e Leone, 9 anni, avuto dall’attuale marito Domenico Procacci.

Ora, Kasia Smutniak abita nella capitale, anche se non pensa di rimanere a lungo. “Penso che non sia il posto dove vivrò per tutta la vita – ha detto – Neppure mio marito appartiene a Roma. È di Bari (…) Non appartengo a nessun posto. Quando proprio devo dirlo, quando insistono, rispondo: sono di Varsavia”.

Infine, l’attrice ha raccontato di recarsi spesso nella casa di campagna: “Nel fine settimana, quando possiamo, molto spesso, andiamo a Campagnano. Quello sì, ecco: quello è un posto molto importante per noi. È lì che ho piantato i miei alberi. Se me ne andassi mi dispiacerebbe perderli, ma sono anche abituata ai grandi cambiamenti”.