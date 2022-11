Kate Middleton, regalo speciale per un bambino di 3 anni

Colta, elegante e raffinata: Kate Middleton incarna il prototipo della Reale perfetta. Uno dei lati più amati dai sudditi inglesi riguarda però un aspetto intimo e privato della giovane principessa del Galles. La donna infatti è dotata di un notevole senso materno che la rende empatica e amorevole non solo con George, Charlotte e Louis, i suoi 3 figli, ma con qualsiasi bambino. Ne abbiamo avuto la prova con il simpatico siparietto che è stato filmato e pubblicato su Twitter, un video che immortalato uno scambio di battute tenerissime tra la consorte del principe William e un bambino di tre anni.

Mercoledì scorso Kate Middleton si è recata in visita al Maternal Mental Health Alliance, un ente benefico particolarmente caro alla donna. Qui ha incontrato Akeem, un piccolo di 3 anni che ha catturato subito l’attenzione della Principessa che si è chinata verso di lui per chiacchierare meglio. Middleton ha detto al bambino di chiamarsi Catherine e il piccolo, con totale nonchalance, ha risposto semplicemente “Ok”, suscitando l’ilarità generale. Privo di qualsiasi timidezza o imbarazzo, Akeem ha mostrato interesse verso una spilla a forma di papavero indossata dalla Principessa.

Il papavero rosso, meglio conosciuto come red poppy, è il simbolo del Remembrance Day. L’11 novembre, tutti i paesi appartenenti al Commonwealth, ricordano i caduti durante la Prima Guerra Mondiale e i Reali sono soliti appuntarsi sul petto la spilla che dal 1922 viene prodotta da un’antica fabbrica del Regno Unito, la Poppy Factory. Una piccola curiosità: il papavero è stato scelto come simbolo della ricorrenza perché è il primo fiore a nascere sui campi di battaglia. Visto l’interesse suscitato dal monile nel piccolo Akeem, Kate Middleton si è tolta la spilla e l’ha regalata al bambino, conquistando con questo piccolo gesto non solo i presenti ma tutta l’opinione pubblica inglese!