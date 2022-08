La dolcissima dedica di Kledi Kadiu al figlio Gabriel per il suo compleanno

Kledi Kadiu ha pubblicato un video emozionante su Instagram in occasione del primo compleanno del piccolo Gabriel. Le immagini scorrono veloci e mostrano un bimbo sorridente e amato da una famiglia che da mesi lotta per la sua salute. Il bambino infatti è affetto da meningoencefalite, una patologia che lo ha colpito ad appena 13 giorni dalla nascita. È stato lo stesso Kadiu a rivelarlo in un post intenso e doloroso che ha puntato il focus sulla preoccupazione per il piccolo ma anche sulle enormi difficoltà nell’affrontare da genitori un percorso lungo e difficile.

Kledi Kadiu ha raccontato che il piccolo, a pochi giorni dalla nascita, ha iniziato a manifestare forti convulsioni e una febbre altissima. La diagnosi non ha lasciato adito a dubbi: Gabriel è affetto da meningoencefalite, un’infezione che attacca le meningi, alcune parti del cervello e del sistema nervoso. Il ballerino albanese e la moglie Charlotte Lazzari hanno affrontato con coraggio la situazione ma Kadiu ha affermato di non voler nascondere di aver toccato il fondo e di aver avuto paura di non essere all’altezza.

Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari, già genitori della piccola Lea, si sono affidati a un team specializzato di medici e hanno affermato di credere fortemente nella neuroplasticità ma anche nell’amore e nella forza di volontà del piccolo che proprio in questi giorni ha compiuto un anno. La dedica di Kledi Kadiu è dolcissima: “Non ci sono parole per raccontare il tuo primo giro intorno al sole. Sei la nostra meraviglia, felice compleanno piccolo grande Samurai”. Numerosi gli auguri ricevuti dai fan del ballerino ma anche da parte di personaggi famosi come Veronica Peparini, Fiorella Mannoia, l’ex collega Anbeta e Marcello Sacchetta che tra pochi giorni diventerà papà.