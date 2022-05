È ufficiale: la tanto acclamata serie televisiva di Netflix La casa di carta torna sulla piattaforma di streaming, ma in vesti internazionali. Il 24 giugno, infatti, uscirà il remake della serie ambientato in Corea del Sud.

“Nuova maschera, stessa resistenza“: si apre così il post su Instagram con cui il profilo ufficiale ha annunciato il ritorno della serie campione d’incassi. Il format spagnolo verrà dunque ripreso dalla casa di produzione firmata Netflix e portato sotto una regia coreana, sull’onda del successo di Squid Game. L’idea di un remake era già stata resa nota nel 2020, ma ora è arrivata anche una data di uscita: il 24 giugno 2022.

Il gruppo di ladri del Professore torna così sugli schermi delle televisioni di tutto il mondo, con dei volti nuovi però. Park Hae-soo, già noto per Squid Game, interpreterà il ruolo di Berlino, mentre il Professore sarà Yoo Ji-tae; Jun Jong-seo prenderà il posto di Úrsula Corberó come Tokyo e Park Jung-woo come Rio. Mosca sarà interpretato da Lee Won-jong, Denver invece da Kim Ji-hun e Nairobi da Jang Yoon-ju. La coppia di Helsinki e Oslo sarà interpretata rispettivamente da Kim Ji-hun e Lee Kyu-ho. A completare il cast ci sono Kim Yun-jin come l’ispettrice Seon Woo-jin, Kim Sung-o in qualità di membro della task force e due ostaggi interpretati da Park Myung-hoon e Lee Joobeen.

Nel breve trailer del remake che si vede sulla pagina Instagram de La casa di carta, il narratore recita in coreano: