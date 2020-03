La figlia di Jude Law debutta nella moda sfilando a Parigi

Ormai siamo abituati a vedere in passerella figli d’arte, basti pensare a Lily-Rose Depp o a Kaia Gerber. Negli ultimi giorni ha fatto il suo debutto nel mondo della moda anche Iris Law, secondogenita degli attori Jude Law e Sadie Frost.

Lo scorso 3 Marzo la diciannovenne ha preso parte alla settimana della moda parigina sfilando per Miu Miu, il brand per un pubblico giovanile fondato nel 1993 da Miuccia Prada. Iris, che ha indubbiamente ereditato il suo fascino dai genitori, in passerella ha sfoggiato un outfit anni Ottanta con top trasparente abbinato ad un cinturone giallo ed un’ampia gonna nera.

La giovane modella si è mostrata completamente a suo agio ed ha voluto condividere l’emozione per il debutto in passerella con i fan che la seguono su Instagram. Nell’ultimo post ha pubblicato una foto in cui è immortalata durante la sfilata accompagnata da un commento tenerissimo: “Sono felice fino alle lacrime. È stato uno show unico e perfetto“.

Dando un’occhiata alla sua prima esperienza nel mondo della moda, di sicuro la bella Iris ne farà di strada e calcherà ancora molte passerelle importanti. Intanto, nonostante la notorietà, la teenager continua a parlare di sé come una ragazza acqua e sapone: “La mia uniforme sono jeans, maglietta e scarpe da ginnastica. Per la sera, blusa di seta, scarpe, e un rossetto scuro“.