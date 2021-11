Piccolo fuori programma per Lady Gaga. La popstar internazionale, all’uscita dagli studi della Nbc – dopo la registrazione di The Late Show with Stephen Colbert a New York -, è stata paparazzata dai fotografi mentre un colpo di vento sollevava il vestito total black e molto aderente che indossava, lasciando intravedere la biancheria intima. Niente di sofisticato per la cantante di Born this way, che ha optato per un semplice slip color carne.

Il vestito “incriminato”, invece – protagonista di quello che la stampa statunitense ha già ribattezzato “l’incidente sexy di Lady Gaga” – è un abito monospalla nero di Valentino, tagliato sul fianco, e abbinato a gioielli d’oro. Ai piedi la star calzava un paio di décolleté Gianvito Rossi oro metallizzato. Un look sobrio ma sofisticato, con i capelli lasciati sciolti e un trucco un po’ più accentuato.

Lady Gaga, del resto, sta richiamando l’attenzione mediatica in Italia, soprattutto dopo la premiere a Milano del film House of Gucci, che la vede protagonista nei panni di Patrizia Reggiani. La pellicola, diretta da Ridley Scott è una saga familiare girata tra Roma, Milano e le montagne svizzere, e mette in scena la discesa agli inferi di una donna che arrivò nel 1995 a commissionare l’assassinio del marito Maurizio Gucci, erede della maison.

In occasione della premiere italiana, la popstar aveva fatto sfoggio di diversi outfit: dal suo arrivo a Milano, dove l’artista di origini italoamericane aveva scelto un cappotto Valentino Haute Couture e platform vertiginose Valentino Garavani all’abito in stampa leopardata firmato Valentino, dalla collezione Valentino Roman Palazzo Fall 21, con cui è apparsa su RaiTre, ospite della trasmissione tv condotta da Fabio Fazio Che tempo che fa.