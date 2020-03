Dakota Johnson in quarantena con il fidanzato Chris Martin (video)

In questi giorni tanti vip si stanno cimentando in una sorta di sfida mai dichiarata, ovvero quella del miglior video tutorial sul lavaggio della mani con acqua calda e sapone, misura raccomandata dagli esperti per contrastare la diffusione del Coronavirus. Tra queste, seriamente candidata alla vittoria, c’è anche Dakota Johnson, che su invito dell’amica Olivia Wilde ha prodotto un suo contributo.

L’attrice diventata famosa grazie alla saga di 50 sfumature di grigio ha chiesto l’aiuto di un ospite davvero speciale, ovvero il suo fidanzato Chris Martin. China sul lavello della cucina, la 30enne inizia a spiegare la procedura, ma quelle che appaiono nel video sono evidentemente le mani del cantante dei Coldplay, troppo grandi per appartenere alla ragazza. Si notano anche le due lettere M e A tatuate sui polsi, iniziali dei figli Moses e Apple avuti con la ex moglie Gwyneth Paltrow.

Il video degenera dopo pochi secondi: l’acqua schizza ovunque, il dispenser cade nel lavello e poi Chris le sparge del sapone tra i capelli, per poi finire con una spazzola dei piatti tra le dita. Insomma, sembra che ci sia una bella intesa tra i due, che stanno trascorrendo questa quarantena insieme.

I due sono insieme da oltre due anni, tra alti e bassi, ma la situazione di emergenza parrebbe aver fatto ritrovare loro una serenità invidiabile. La coppia aveva avuto una discussione in merito alla possibilità di avere dei figli, ma la carriera di Dakota, che aveva appena iniziato a decollare, aveva impedito qualsiasi ipotesi a riguardo.