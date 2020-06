Ariana Grande: le hit, i fidanzati e il tragico attentato di Manchester

Ariana Grande, la reginetta del pop che ha venduto milioni di dischi, compie 27 anni il 26 giugno. I suoi concerti sono sempre sold out, è tra le artiste più riprodotte sulle piattaforme di streaming ed è la cantante più seguita su Instagram. Infatti con i suoi 191 milioni di followers Ariana è la donna più seguita dopo aver superato l’ex reginetta del famoso social, Selena Gomez che vanta 181 milioni di seguaci.

Con hit come Problem, No Tears Left to Cry e Thank U, Next, la cantante di origini italiane, ha venduto di più delle sue college conquistando un’intera generazione di fan. Attivissima nella beneficenza, è una paladina delle cause femministe e della comunità LGBTQ.

Fortunata con la musica, sfortunata in amore, in questi pochi anni ha collezionato una serie di fidanzati sbagliati tra i quali il compianto Mac Miller, scomparso lo scorso anno. Impossibile purtroppo non nominare il terribile attentato terroristico dopo un suo concerto a Manchester nel 2017, con ben 22 vittime.

In attesa del suo nuovo disco, ripercorriamo le tappe più importanti della carriera di Ariana Grande.

I 27 anni di Ariana Grande

Di origini americane, siciliane e abruzzesi, Ariana Grande Butera nasce il 26 giugno 1993 a Boca Raton, Florida. L’artista usa solo il cognome di sua madre, Joan Grande, e ha un fratellastro più grande, Frankie, che è sempre al suo fianco ed è un noto YouTuber.

Famosa non solo per la sua musica, ma anche per l’hairstyle con la coda di cavallo, diventato il segno distintivo della cantante. Raramente l’artista mostra i suoi veri capelli, più ricci e scuri di come siamo abituati a vederli. La lunghissima coda liscia di extentions nasce in realtà per necessità. Dopo anni di tinte e stirature i suoi capelli erano diventati più radi e rovinati. Da qui l’invenzione dell’acconciatura più copiata di questi ultimi anni.

Spesso al centro del gossip, è suo malgrado protagonista di presunti flirt e numerose fake news.

Ariana Grande: le origini e gli esordi da attrice

Prima della musica, Ariana Grande insegue l’altra sua grande passione, la recitazione. A soli quindici anni esordisce a Broadway nel musical 13. Seguono lo show Cuba Libra e il debutto in tv. Infatti è proprio sul piccolo schermo che Ariana si fa notare, tra i protagonisti della sitcom Victorious. La serie, ideata per la protagonista Victoria Justice, già famosa tra i giovanissimi, vede un’esplosione di consensi per la Grande e il suo personaggio, Cat Valentine. Durante le sue esibizioni musicali la giovane attrice ruba la scena agli altri e, in poco tempo, diventa famosa anche grazie al suo canale YouTube.

Dopo aver prestato la voce alla Principessa Diaspro in Winx Club, Ariana prende parte anche allo spin-off della serie che l’ha lanciata, Sam & Cat, che questa volta la vede protagonista. Nel 2015 torna a recitare in quattro episodi della serie Scream Queens e si vocifera di un suo futuro approdo a Hollywood.

La carriera musicale

Tra il pop, il soul e l’r’n’b, la carriera musicale di Ariana Grande, seppure ancora giovanissima, è molto vasta, con ben cinque album di inediti, numerosi singoli e duetti indimenticabili. Infatti oltre ad una vasta schiera di rapper, Ariana ha duettato con grandi nomi come John Legend, Lady Gaga, Justin Bieber e persino Andrea Bocelli.

L’album di debutto arriva nel 2013 e si intitola Yours Truly. Il disco riscuote un buon successo e lancia la giovane Ariana nel mondo della musica dopo la carriera d’attrice. Aveva iniziato a farsi notare già in rete proponendo cover famose di Rihanna, Mariah Carey (alla quale viene spesso paragonata) e Lady Gaga.

L’acclamazione mondiale arriva però nel 2014 con il singolo Problem che anticipa il suo secondo album My Everything. Un successo esplosivo, una serie di singoli alla numero 1 in tutto il mondo e un grande seguito anche in Italia. Questo spinge la Grande a incidere una nuova versione del singolo One Last Time insieme a Fedez.

Dopo il singolo Focus, vari duetti e degli EP natalizi, Ariana Grande torna nel 2016 con il terzo disco, Dangerous Woman. Un’immagine più sensuale e matura, un sound nuovo, e un successo ancora maggiore. Ariana sembra inarrestabile ma l’attentato di Manchester costringe la cantante a uno stop forzato e necessario.

Non ci sono più lacrime da piangere per l’immagine tragedia e così la Grande, più adulta e ancora scossa dalla tragedia, torna con No Tears Left to Cry e il quarto album, Sweetener. Anch’esso arriva alla 1, tanto da spingere Spotify ad allestire una mostra a tema visto il numero esorbitante di riproduzioni sulla piattaforma.

Ariana supera ancora ogni record con Thank U, Next (album e brano) e 7 Rings, che raggiungono un miliardo di ascolti su Spotify, prima e unica artista solista a raggiungere questi numeri.

L’ultimo successo è Rain On Me, in duetto con Lady Gaga, uscito durante il lockdown. Proprio durante la quarantena si è esibita virtualmente per il grande concerto indetto dalla Disney sulle note di I won’t say I’m in Love, tratto dal film Hercules. Ariana Grande è stata nominata per ben 11 volte ai Grammy vincendone, per ora, solo uno.

Le canzoni più famose

Ariana Grande ha già inciso oltre 100 canzoni, tra cui molti successi, che abbiamo deciso di racchiudere in questa lista di brani imperdibili dell’artista:

Popular Song (2012): Mika duetta con Ariana Grande in questo fortunato singolo che presenta la cantante al pubblico europeo;

(2012): Mika duetta con Ariana Grande in questo fortunato singolo che presenta la cantante al pubblico europeo; The Way (2013): il duetto con il fidanzato storico dell’artista anticipa il suo primo disco;

(2013): il duetto con il fidanzato storico dell’artista anticipa il suo primo disco; Problem (2014): Ariana lascia il look acqua e sapone per il singolo di lancio del suo secondo album, in duetto dai richiami anni ’60 al fianco di Iggy Azalea;

(2014): Ariana lascia il look acqua e sapone per il singolo di lancio del suo secondo album, in duetto dai richiami anni ’60 al fianco di Iggy Azalea; Break Free (2014): look da eroina spaziale e brano che consacra il suo successo nel mondo, ottendo dischi d’oro e platino in molti paesi;

(2014): look da eroina spaziale e brano che consacra il suo successo nel mondo, ottendo dischi d’oro e platino in molti paesi; Bang Bang (2014): hit mondiale con Jessie J e Nicki Minaj, un vero tormentone dell’estate e dei mesi successivi;

(2014): hit mondiale con Jessie J e Nicki Minaj, un vero tormentone dell’estate e dei mesi successivi; Love Me Harder (2014): dopo tanti brani da ballare, arriva una delle sue più belle canzoni d’amore, in duetto con The Weeknd;

(2014): dopo tanti brani da ballare, arriva una delle sue più belle canzoni d’amore, in duetto con The Weeknd; One Last Time (2015): video apocalittico e brano da un successo tale da ottenere una versione in italiano con la partecipazione di Fedez;

(2015): video apocalittico e brano da un successo tale da ottenere una versione in italiano con la partecipazione di Fedez; E più ti penso (2015): il grande Andrea Bocelli convince Ariana a cantare in italiano in questa ballata;

(2015): il grande Andrea Bocelli convince Ariana a cantare in italiano in questa ballata; Focus (2015): sempre più ammiccante, la Grande appare platino nel video del brano, e sperimenta nuove sonorità;

(2015): sempre più ammiccante, la Grande appare platino nel video del brano, e sperimenta nuove sonorità; Dangerous Woman (2016): anticipa l’omonimo album, e vede la cantante per la prima volta cimentarsi con sfumature rock miste al solito r’n’b;

(2016): anticipa l’omonimo album, e vede la cantante per la prima volta cimentarsi con sfumature rock miste al solito r’n’b; Into You (2016): presentata ai Billboard Awards, la performance di questo brano viene considerata una delle migliori della manifestazione;

(2016): presentata ai Billboard Awards, la performance di questo brano viene considerata una delle migliori della manifestazione; Side To Side (2016): ancora Nicki Minaj, ancora un successo, ancora in rotazione oggi in molte radio;

(2016): ancora Nicki Minaj, ancora un successo, ancora in rotazione oggi in molte radio; Beauty and the Beast (2017): Ariana Grande e John Legend duettano sulle note della cover del brano colonna sonora del film Disney La bella e la bestia;

(2017): Ariana Grande e John Legend duettano sulle note della cover del brano colonna sonora del film Disney La bella e la bestia; No Tears Left To Cry (2018): la hit è ispirata alla tragedia dell’attentato alla fine del suo concerto a Manchester;

(2018): la hit è ispirata alla tragedia dell’attentato alla fine del suo concerto a Manchester; God is a Woman (2018): femminismo, sessualità e spiritualità sono al centro di questo brano, tra i più acclamati dalla critica;

(2018): femminismo, sessualità e spiritualità sono al centro di questo brano, tra i più acclamati dalla critica; Thank U, Next (2018): il brano infrange molti record, diventando quello dal maggior successo commerciale della sua carriera insieme al successivo;

(2018): il brano infrange molti record, diventando quello dal maggior successo commerciale della sua carriera insieme al successivo; 7 Rings (2019): sulla scia del precedente, il singolo è il più venduto e più riprodotto sulle piattaforme musicali della sua intera carriera;

(2019): sulla scia del precedente, il singolo è il più venduto e più riprodotto sulle piattaforme musicali della sua intera carriera; Rain on Me (2020): Ariana avvera un suo sogno e duetta con Lady Gaga, con uno dei brani più scaricati quest’anno.

Ariana Grande e l’attentato di Manchester

Era il 22 maggio 2017 quando, al termine del concerto di Ariana Grande alla Manchester Arena, un attentato suicida uccide 22 persone e ne ferisce 250. L’attacco terroristico viene rivendicato dall’ISIS, e il mondo intero viene sconvolto dalla crudeltà del gesto. Colpire il pubblico di un concerto musicale, composto prevalentemente da adolescenti, aumenta ancor di più la gravità dell’attentato.

Ariana Grande, sconvolta dall’accaduto, decide di sospendere il suo tour e ipotizza persino di non incidere più nuova musica. “Distrutta. Dal profondo del mio cuore, mi dispiace davvero, davvero tanto. Non ho parole“. Queste le poche parole che la cantante riesce a digitare sui social scomparendo per un po’ dalla scena pubblica fino al grande concerto di beneficenza One Love Manchester. Insieme ad altri artisti come Katy Perry, Coldplay e Miley Cyrus, l’artista onora le vittime della strage e i feriti con uno show in diretta televisiva in tutto il mondo. Vengono raccolti 10 milioni di sterline, somma interamente devoluta alla Croce Rossa Britannica.

La linea di profumi di Ariana Grande

Non solo attrice, cantante e filantropa, Ariana Grande come tante sue colleghe ha deciso di diventare imprenditrice, lanciando la sua linea di profumi, che porta ovviamente il suo nome. Il primo, Ari, dolce e fruttato, esce nel 2015, e nasce dalla collaborazione con i profumieri Clement Gavarry e Jerome Epinette. Cloud, sempre da donna, ha invece un accordo lattonico, mentre Moonlight spazia tra il fruttato e il floreale. Uno dei più acquistati è sicuramente Sweet Like Candy, dall’aroma dolce e vanigliato. Con Thank U, Next ci spostiamo sulla fragranza al cocco, e l’unico unisex invece porta il nome di suo fratello, Frankie, dagli accordi più legnosi.

Ariana Grande: vita privata, famiglia e fidanzati

Joan Grande e Edward Butera si lasciano quando Ariana ha solo 9 anni. La donna è la più grande fan di sua figlia: sempre al suo fianco, Joan ha spesso difeso l’artista da polemiche, attacchi sui social e fake news. Ariana è legatissima al suo fratellastro maggiore, Frankie Grande, diventato in poco tempo una stella del web grazie alla luce riflessa di sua sorella. Per lui, gay dichiarato, la cantante si è allontanata dalla religione cattolica, ritenendola ingiusta e distante dai suoi principi per l’atteggiamento verso la comunità LGBTQ.

Questo ha reso la Grande una delle maggiori portavoce della community e paladina per i loro diritti: “La comunità LGBT+ è sempre nel mio cuore” ha dichiarato durante il Manchester Pride 2019. “Ho trascorso alcuni dei momenti più felici della mia adolescenza cantando nei gay bar di New York City!“.

Con gli uomini invece pare che Ariana Grande sia stata molto fortunata. Certamente molti dei flirt attribuitele dalla stampa scandalistica non sono veri, ma la lista dei fidanzati ufficiali è corposa. Tra il 2014 e il 2015 Ariana è legata sentimentalmente a Big Sean, conosciuto sul set del video del loro duetto del 2012, Right There. La relazione più importante è stata sicuramente quella con Mac Miller, un’amicizia trasformatasi poi in amore. La favola di Ariana e Mac non ha un lieto fine, i due si lasciano per gli abusi di sostanze del rapper che causeranno poi la sua tragica scomparsa nel 2018 a soli 26 anni.

Lo stesso anno è stata la volta di Pete Davidson, un amore lampo che però aveva portato la coppia ha parlato di matrimonio. la relazione è invece durata solo pochi mesi. Oggi Ariana è legata all’agente immobiliare Dalton Gomez. Questa relazione per ora è stata tenuta lontana dai riflettori e i due si sono mostrati insieme solo nel video del duetto della Grande con Justin Bieber, Stuck with U, girato durante la quarantena che la neo coppia ha trascorso insieme.

5 curiosità su Ariana Grande

Concludiamo questo sguardo nella vita e nella carriera di Ariana Grande con 5 curiosità che forse ancora non sapete sul suo conto:

È alta solo 1,53 m ;

; Vive a Beverly Hills ma ha anche un appartamento a Manhattan dove ha vissuto con Pete Davidson;

ma ha anche un appartamento a Manhattan dove ha vissuto con Pete Davidson; Ha cinque cani , Coco, Toulouse, Ophelia, Fawkes e Cinnamon;

, Coco, Toulouse, Ophelia, Fawkes e Cinnamon; È allergica alla cioccolata fondente;

alla cioccolata fondente; È pescetariana, non mangia carne, solo pesce.