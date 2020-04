Lady Gaga protagonista del film Gucci di Ridley Scott, in uscita nel 2021

Sembra che finalmente tutt i i puzzi del puzzle siano finalmente al loro posto, per quel che riguarda il film Gucci diretto da Ridley Scott e che vede Lady Gaga tra i protagonisti della pellicola. In precedenza Netflix sembrava essere molto interessata alla distribuzione del progetto cinematografico, ma l’entrata a gamba tesa di MGM, che ha siglato un accordo, ha portato all’ufficialità di una data d’uscita, il 24 novembre 2021.

Un dettaglio tutt’altro che secondario, dato che la crocetta sulla specifica casella del calendario consentirà al film di essere nominato per gli Oscar 2022. Da non dimenticare infatti che per Lady Gaga si tratta del suo prossimo ruolo da attrice dopo la candidatura ai prestigiosi premi ottenuta per A Star is Born.

E Scott, autore di film drammatici come American Gangster e il contrastato Tutti i soldi del mondo, non è affatto un outsider nella corsa agli Oscar. Il regista ha incentrato il suo film sul libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed, scritto da Sara Gay Forden nel 2001, che documenta l’omicidio pianificato da Patrizia Reggiani, ex moglie dello stilista, dopo un suo tradimento con l’amante Paola Franchi. Sarà proprio la cantante a vestire i panni della donna, condannata per omicidio dopo un processo tumultuoso.

Giannina Scott, produttrice del film e moglie di Ridley ha definito il progetto una “fatica d’amore. È una storia talmente epica, con personaggi così riccamente definiti che eravamo fortemente determinati a portarla sul grande schermo“.

Nel frattempo Scott dovrà risolvere anche l’interruzione della produzione del suo dramma medievale The Last Duel, fermata dallo scoppio della pandemia. Nel film dovrebbero figurare due attori di grande calibro come Ben Affleck e Matt Damon.